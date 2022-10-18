iPad 10 發表｜近年平板市場開始有不少新力軍加入，但 Apple iPad 系列在這方面的佔有率依然相當強勁，在今日（10 月 18 日）稍早，Apple 更再度更新了其原祖 10.9” 屏幕版本 iPad 至第 10 代，令其 iPad 系列的平價型號更具競爭力。



今日發表的第 10 代 iPad，是近年更新幅度最大的 iPad，不單首度採用全屏幕設計，亦加入了藍色、粉紅色、黃色及銀色機身顏色選擇，另外又改用了 USB-C 充電介面，在功能、規格上都有不同的長進。

首度改用全屏幕機面設計

在屏幕方面，雖然其尺寸依然是 10.9”，但就是 2360x1640 解像度的窄邊全屏幕，最高亮度為 500nits，以及採用 TrueTone 原色調技術；上代仍然在機面的 TouchID 指模掃描 Home 鍵，在今代 iPad 就被取消，TouchID 仿效其他 iPad 型號被整合至開關鍵。

改用 A14 Bionic 處理器

原祖 iPad 在 Apple 目前的 iPad 系列平板中屬於最平價、入門的定位，故在處理器方面亦是眾 iPad 中最「低階」的，但雖如此，第 10 代 iPad 改用的 A14 Bionic 晶片亦即 iPhone 12 系列中曾用到的一枚，與上一代產品比較，CPU 效能提升 20%，圖像處理效能提升 10%，即使用來剪輯 4K 影片依然可以應付自如。

A14 Bionic 的計算力的確不俗，據 Apple 的資料，其比目前最暢銷的 Android 平板電腦（採用 MediaTek MT9768）快達 5 倍

首度採用橫置 FaceTime 自拍鏡頭

第 10 代 iPad 雖然定位入門，然而 Apple 就在其身上嘗試了 iPad 系列全新的設計 － 一個置於橫框上的 FaceTime 自拍鏡頭，除了讓用戶在進行視像會議時有更佳的角度，其又配備 1,200 萬像素光線感應器及 122° 視角，支援「Center Stage 人物置中」功能，當用户走動時，鏡頭會自動跟上，畫面亦會隨之拉開或拉近。

全新 Magic Keyboard 配件

Apple 近年一直強調 iPad 在作為個人電腦替代品的潛力，故在第 10 代 iPad 發表的同時，亦為其配置了全新的 Magic Keyboard 精妙鍵盤摺套，其配備全尺寸鍵盤鍵、1mm鍵程，據說可以提供不俗的打字體驗，而且還加入了支援多點觸控手勢的觸控板。

此摺套的鍵盤部份亦可以隨時拆分，令用戶的操作更具彈性（圖 Apple）

在書寫方面，本代 iPad 一樣支援 Apple Pencil，只不過就依然是第 1 代的 Apple Pencil，面對已改 USB-C 插槽的 iPad，要充電就需要另外使用 USB-C to Lightning 的轉接頭，比較不方便。

在書寫方面，本代 iPad 一樣支援 Apple Pencil，只不過就依然是第 1 代的 Apple Pencil（圖 Apple）

更快的網絡連接、支持 5G

第 10 代 iPad 加入對 Wi-Fi 6 的支援，與支援 Wi-Fi 5 的上一代型號比較，Wi-Fi 連接速度快 30%；另外流動網絡型號亦支援 5G，在理想的情況下，iPad 的 5G 速度最高可達至 3.5Gbps。

iPad 第 10 代將於何時發售？ 全新 iPad 由即日起 (10 月 18 日)，在包括香港在內的 28 個國家及地區，透過 Apple 官網及 Apple Store app 接受訂購，並於 10 月 26 日 (星期三) 起在零售店內發售。 iPad 第 10 代的售價為？ 全新 iPad 的 Wi-Fi 型號售價由 HK$3,499 起，而 Wi-Fi + 流動網絡型號售價則由 HK$4,699 起，備有 64GB 及 256GB 配置。 iPad 第 10 代提供顏色選擇為？ iPad 10 提供藍色、粉紅色、黃色及銀色可供選擇。

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