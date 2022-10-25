Facebook「淘寶開心share」群組中，有網民分享在淘寶上購買洗衣機清潔劑，以及使用後的「成果」。看到洗出大量污垢，不少網民都表示想買來清潔洗衣機，不過記者向專家了解這個情況，原來用清潔劑洗出大量污垢，可能會出現反效果。



洗完仲污糟

網民在淘寶買了一款群組上多人推介的洗衣機清潔劑，使用一次後就把藏在滾筒內的污垢洗出來。從圖片可以看到，污垢充滿在機內，但這時就出現了另一個問題，應如何抹走污垢呢？有網民表示，只要開清水洗幾次，污垢就會隨去水喉流走，因此認為這類洗衣機清潔劑能有效清潔。

👉梳打粉清潔洗衣機要小心！隨時殘留碎屑污染衣服 甚至整壞洗衣機

網民意見兩極

另外有網民看到後表示，曾用過同款的洗衣機清潔劑，一樣把機內大量的污垢洗出來，但結果這止污垢倒塞了去水口，要找專業人士上門維修。另外，也有網民指，用完洗衣機清潔劑後，就算過幾次水，但仍不時會在使用時浮出小部分污垢，甚至會痴在衣物上。

👉洗衣機用5次突然爆玻璃！亂洗床褥保護墊會整壞機｜正確步驟分享

盈豐維修工程公司董事劉敬康（龔嘉盛 攝）

洗衣機清潔劑幾時用先啱？

記者就以上情況向盈豐維修工程公司董事劉敬康先生查詢，劉敬康先生表示洗衣機清潔劑其實不是當洗衣機用上好幾年，覺得污糟時才使用。洗衣機長期沒有清潔，內部會積蓄很多污垢，強力的清潔劑雖然可以弄出大量污垢，不過用家很難完全清除，因此會出現過幾次水都有污垢的問題。

原來洗衣機清潔劑的使用時機，是新買或拆機徹底清潔過後，定期（約2～3個月）為洗衣機清潔使用。而長期沒清潔的洗衣機，直接使用清潔劑的話，就有機會出現污垢經常浮面，甚至太多塊狀污垢而弄壞洗衣機的問題。專家指，如想為使用多年的洗衣機做清潔，還是建議找專業人士徹底處理比較好。

資料來源：Facebook@ 淘寶開心share

👇👇用醋洗最傷機？洗完的衣物為何總是有一陣臭味？專家講解洗衣機9大謬誤！ 👇👇

+ 13

👇👇洗衣機10大使用謬誤｜用錯越洗越髒！棉質衣服／枕頭套不能亂洗👇👇