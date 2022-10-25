電池健康度維持100%｜用手機自然就要充電，電池壽命難免也會一直消耗，尤其iPhone可以查看「電池健康度」數值，就更令用家緊張自己的電池是否已老化到影響手機運作的地步。近日外媒介紹了一位神人，他的iPhone 12 Pro 使用兩年後，電池健康度竟然仍然100%全滿！究竟當中有甚麼保養技巧？即睇爆料！



錫電達人親授保持「電池健康度」心得

這位「電魔」是TikTok用戶 Shomes (Shoandtech)，在影片中他表示了兩部手機，21年9月起使用的iPhone 13 Pro，以及使用了兩年的iPhone 12 Pro，兩部打開設定畫面，都可以看到電池健康度keep到100％完美！他分享了一些使用心得：

TikTok用戶 Shomes (Shoandtech)截圖

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由今天開始｜別再徹夜充電

首先，Shomes 表示無論是用Lightning、MagSafe或其他無線充電座，都要盡量避免讓手機駁著充電源充過夜！「有需要才充，不要長期充！當你見到電量已經有40至50％就不要再充，夠用就好！一直等到手機的電量顯示轉為紅色，此時才再度充電，這樣電池就會更長壽。

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不過，有很多用家都難以避免手機駁火牛充過夜，此時用家可以打開電池設定中「最佳化電池充電」選項，讓電池最盡只充量至80%，凡事留一線，電池壽命也會相應延長。

打開電池設定中「最佳化電池充電」選項，讓電池最盡只充量至80%。

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另外，YouTuber蘋果爹也曾做過相應的充電實驗，1年後的iPhone電池健康度的確維持在100%，他歸納出以下3個要點：

點先可以令iPhone 電池健康度長期維持100%？

貼士1）使用原廠5w充電頭 絕不使用快充



貼士2）在電量40%至80%期間充電



貼士3）充電時不使用手機／避用令手機發熱的apps



要保持iPhone電池健康，首先要認清這3點

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