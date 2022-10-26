Chrome 不支援 Windows｜Chrome 是 Google 旗下開發的網絡瀏覽器，過去 10 年更是桌上電腦市場最多人使用的瀏覽器，但據最新公布指，Chrome 下年度的新版本將不再支援兩個仍然甚多人使用的 Windows 系統，尤其香港仍有大量辦公室使用這批舊OS，屆時更可能爆發大規模的資安災情。



Chrome 2023 年新版將不支援 Windows 7／8

Google 內部開發團隊早前在其官方支援網站上表示，Chrome 瀏覽器將會在 2023 年 2 月 7 日推出 Chrome 110 版本，由此版本開始，Chrome 往後的所有更新都將不會再支援 Windows 7 以及 Windows 8.1，如果想要繼續更新至後續版本的 Chrome，用戶的電腦就必須要是運行 Windows 10 或以上版本。

Chrome 團隊在公告文中表示，Microsoft 本身亦將在 2023 年 1 月 10 日終止對 Windows 7 ESU 以及 Windows 8.1 extended 的支援，Chrome 的更新停止亦正好配合 Microsoft 的相關安排而為之。

全球 1 億用戶受影響、或爆資安災難？

雖然 Microsoft 早在近年推出 Windows 10 及 Windows 11 兩大新版本，Windows 7 甚至已經是 2009 年推出的超舊版本，但 Microsoft 以及 Chrome 接連的支援終止，背後的影響隨時比你想像中大。

目前最多人使用的 Windows 版本為 Windows 10，但 Windows 7 的使用率仍高達 10％ 以上（圖 Statcounter）

根據 2022 年 9 月的最新資料，目前使用 Windows 7 的電腦佔全球比率約 10.68%，而 Windows 8.1 則佔另外的 2.7％（其實可以理解為從 Windows 7 升級的人非常少…），兩者合計的比率僅比目前最新的 Windows 11 少 0.18％。

而以此比率套入目前的 Windows 用戶人口估算，即有超過 1 億用戶在 2023 年頭將會失去來自 Microsoft 以及 Google 的官方支援；失去官方支援並不代表 Windows 以及 Chrome 軟件不能繼續使用，但由於沒有官方更新投放，即使未來發現系統內藏嚴重漏洞都不會得到修補，不難想像他們將會變成黑客的重大攻擊目標。