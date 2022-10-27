iPhone 全線轉USB-C介面雖說是板上釘釘的事實，但直至早前 Apple 行銷資深副總 裁Greg Joswiak以及軟體工程資深副總裁 Craig Federighi，兩位高層參加了《華爾街日報》的直播節目訪問，才正式於訪談中提及iPhone 充電口即將轉用USB-C的事，間接承認iPhone即將告別Lightning的事實。



Lightning 仍有10億人在用｜轉插頭更不環保

Greg Joswiak 表示 Lightning 插頭及USB-C 是目前全球最多人使用的充電規格，單是 Lightning 已經有10億人在使用，而且Apple有發售Lightning to USB-C、USB-A（大頭），其實支援到很多充電器，非常環保。言下之意其實是不認歐盟以環保理由統一業界使用 USB-C 的新法規。他認同歐盟這行動是出於善意，但Apple對共同充電標準有自己的想法。「以前歐盟都幾乎立例統一用 micro-USB 插頭，結果咪又係唔work。」高層更表示，其實iPhone用家手上仍有大量Lightning線及火牛，轉插頭更不環保，只是因為歐盟落旨才被迫下決定。

Lightning 插頭及USB-C 是目前全球最多人使用的充電規格，單是 Lightning 已經有10億人在使用。

（右起）《華爾街日報》直播節目訪問 Apple 軟體工程資深副總裁 Craig Federighi、Apple 行銷資深副總 Greg Joswiak。（The Wall Street Journal 直播影片截圖）

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唔係唔想轉，但唔喜歡咁樣被人迫

Greg Joswiak續道：「當歐盟正式立法統一採用 USB-C 後，蘋果電腦在無選擇的情況下，只能遵守歐盟規範。」是的，未到新機公布，Apple高層也不會劇透地明確指出那一代 iPhone 會轉用 USB-C 充電口，但從對話中能清楚了解蘋果公司的立場，就是對歐盟統一充電介面法規雖感無奈但仍只能遵守，被迫由 Lightning 改為 USB-C。

Greg Joswiak討論iPhone 改用USB-C插頭的話題（The Wall Street Journal 直播影片截圖）

同場睇｜整合iPhone 15 五大規格傳聞

彭博記者 Mark Gurman 爆出，iPhone 15 系列的頂級型號將改名「Ultra」，同時也是首部配備 USB-C 插頭的iPhone ，容量由256GB起頭，不會再生產128GB細容量機型。另外，郭明錤亦爆出 iPhone 15 Ultra 雙前置鏡頭iPhone，而主鏡頭會改用全新設計的「潛望鏡式」設計，一支鏡頭就可做到大倍率光學變焦，聽說足足有6x 倍zoom。

雙前置鏡頭iPhone(圖片來源：The Verge）

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The iPhone 15 Ultra will be made out of titanium. — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) October 20, 2022

(圖片來源：4RMD）

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Twitter 爆料人「LeaksApplePro」則預言iPhone 15採用鈦金屬邊框設計，比起現時的不鏽鋼物料，鈦金屬將會減輕 iPhone 重量，不過網民認為這個爆料人過往的預言可信性較低。

iPhone 15 Ultra 5大傳聞



1）首部 USB-C iPhone

2）儲存空間由 256 GB 起

3）首次配置 Apple 自家潛望式相機

4）加入雙前置鏡頭

5）改用鈦金屬邊框設計

