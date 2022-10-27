雪櫃保存食物新鮮最佳溫度，美消委會精選4款控溫評價最高雪櫃｜放入雪櫃保存食物新鮮，但並非調節最冷最大風便可，而且一般雪櫃的控溫並不準確，究竟應如何選購？最近美國消委會建議冷藏室及冷凍室（冰格）的最佳溫度設置，以及精選4款雪櫃控溫評分較高。



究竟平時雪櫃要設定什麼溫度才是保存食物最佳溫度呢？是否校至最凍便可？答案原來是"NO"！根據美國消委會建議最佳保存食物溫度冷藏室為華氏37度（約攝氏2.78度）及冷凍室／冰格為華氏0度（約攝氏-17.78度），與之前香港食安中心建議的溫度相若（雪櫃內的溫度並確保冷凍格的溫度保持在攝氏4度或以下；冷藏格的溫度保持在攝氏零下18度或以下）。

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選購雪櫃時除了考慮款式外，能否保拎穩定而準確的溫度亦十分重要。

不過，就算雪櫃有精確的溫度設定，但實際溫度又未必可以控制得到。因此美消委會同時推薦4款擁有控溫評分較高的雪櫃選擇，好讓大家選購時作參考。以下4款雪櫃雖然香港未必有得買，但仍可以因應型號考慮選擇同系列的產品。👇👇

LG LRFVC2406S

優點：溫度控制出色、省電、易用

總評分：84

Samsung RT18M6215SG

優點：溫度控制出色、機內溫度均勻

總評分：83

LG LFC22770ST

優點：溫度控制出色、機內溫度均勻

總評分：81

LG LSXS26326S

優點：溫度控制出色、機內溫度均勻、易用

總評分：78

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上文以美國消委會推薦的雪櫃之選，下文就總結去年本港消委會評測本地雪櫃的評分以及選購指南與安全使用貼士。

👇👇消委會選購指南及建議使用時的安全貼士👇👇

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👇👇17款中小型雪櫃的消委會評分👇👇