兒童打機可提升認知能力　美國研究：每日打3個鐘對記憶力更好

打機對小朋友來說天堂，但對部分家長而言即是惡夢，認為打機浪費學習時間之餘，遊戲充斥的不良意識更有可能影響兒童心智發展。近日，美國醫學會期刊的研究報告，就打破了打機「只有壞處」的刻板印象，發現打機有助提升認知能力。



美國佛蒙特大學精神病學助理教授 Bader Chaarani，先前主要研究打機的有害影響，認為打機對抑鬱症有一定的影響關係，不過之前研究的參與者相對少，因此認為結果有局限。

而最新的研究中，就找來 2000 名 9～10歲的兒童，把他們分成兩組，一組是從未打過機，另一組即是每日玩 3 個小時以上。他決定標準為 3 個小時以上的原因是，美國兒科學會指引兒童每日只應打機 1～2小時。

現時遊戲市場的發現非常快速，電競和直播產業亦有不少發展空間。

測試中，要求兒童看箭嘴指向左／右，再用最快的時間按下對應的按鈕，如看到停止信號，即什麼也不按。另一個任務就讓他們看一些人的臉龐，隨後顯示不同的圖片，要求他們找出相對應的臉龐，測試記憶力。

良好分配時間或比完全禁止打機更好

透過結果分析和功能性磁振造影（fMRI）掃瞄大腦的表現，發現有打機兒童的大腦，專注力和記憶力相關的區塊出現較多的活動，並因此提出打機或提供了對認知影響的訓練。雖然研究的結論仍屬初步，不過亦證明了打機並非百害無一利，現時有不少兒童更能透過遊戲，在娛樂間學習外語和電腦應用，最重要的還是有否妥善分配時間。

資料來源：globaltimes

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