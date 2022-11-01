Android 病毒｜Android 系統對比 iPhone 所用的 iOS 的確較為自由，但系統的漏洞亦相對較多，使其更容易成為黑客攻擊的目標。

最近在 Android 賴以下載 Apps 的 Google Play 市場，除了繼續有「小丑」類型木馬的發現報告，更有消息指一種新型的「滴管」類型木馬病毒正快速冒起中，長遠對 Android 手機用戶構成威脅。



「滴管」Apps 偷運病毒

早在今年 8 月，防毒軟件開發企業 Trend Micro 就已經發表示他們發現了 Google Play 上存在複數帶有銀行木馬的惡意 Apps，而這批 Apps 通常使用一種名為「Dropper（滴管）」的形式滲透 Google Play。

「滴管」Apps 的感染步驟跟以往相反，用戶在安裝Apps之後，其才會在網上下載注入惡意程序，故有更大機會繞過 Google Play 的審查（圖 Trend Micro）

「滴管」乃一種全新的惡意程序植入手段，意指有黑客首先開發了各類型帶有實際功能的 Apps，再在不同渠道宣傳，指他們可以收費為這些「滴管」Apps 加入有心人士需要用到的惡意程序，過程中還會提供雲端伺服器為「客戶」們儲存入侵得來的資料。

這類型被偷運入手機系的病毒可以有非常多的「用途」，目前最為常見的是針對用戶手機內的銀行應用進行攻擊，包括紀錄用戶密碼、攔截二步認證 SMS 等等。

而今次由另一研究機構 Threat Fabric 發現的新種類滴管木馬 Apps「Vultur」，更比 8 月時發現的 SharkBot 版本更「多功能」，包括記錄用戶的屏幕觸控動作、甚至在用戶不知情下進行屏幕錄影。

13 萬人「中伏」、見一特徵宜即刪 App 保平安

今次 Threat Fabric 的調查中，共找到三個內藏 Vultur 程序的木馬 Apps，總計下載人數大約為 13 萬👇👇👇

在總下載／感染人數方面，今次的 Vultur 木馬似乎不及此前的其他病毒，然而滴管類型的木馬病毒 Apps 有絕大部份都能提供他們在 Google Play 頁面聲稱的功能，故較難以被察覺，相信在 Google Play 上仍有大量潛伏其中的 Apps 未被發現。

但即使沒有保安機構的提醒，各位用戶亦可以留意 Apps 的運作狀況，以判別其是否有病毒風險。一般滴管類型的木馬 Apps，會在使用到一定時間之後彈出一個設計類似 Google Play 的「通知」，指 Apps 版本過舊，需要「更新」方可繼續使用，藉此哄騙用戶從完全沒有監察的渠道下載軟件。

一般滴管類型的木馬 Apps，會在使用到一定時間之後彈出一個設計類似 Google Play 的「通知」（圖 Threat Fabric）

但用戶只要細心留意這些更新頁面，就不難發覺它們其實是一個設計得酷似 Google Play 的網頁，如遇此種情況，除了不要在彈出的網頁按任何按鈕，最好就是即時將彈出相關通知的 Apps 刪除。