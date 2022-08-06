Android病毒｜17個惡意App專偷銀行資料、Google終推措施反制病毒

撰文：蔡浩騰
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Android 病毒｜Android 系統的惡意程序威脅陰魂不散，除了惡名昭彰的「小丑」病毒，不同的惡意程序都想盡辦法要在 Google Play 上架、讓用戶下載到手機之中，繼而盜取用戶的敏感資料作不法用途；最近又有保安機構發現在 Google Play 上出現了新型的病毒，極有可能令用戶遭受金錢損失。

「滴管」Apps 收費助黑客散布病毒、專瞄準銀行資料攻擊

防毒軟件開發企業 Trend Micro 近日就發表新報告，指他們發現了 Google Play 上存在複數帶有銀行木馬的惡意 Apps，而這批 Apps 通常使用一種名為「Dropper（滴管）」的形式滲透 Google Play。

「滴管」乃一種全新的惡意程序植入手段，意指有黑客首先開發了各類型帶有實際功能的 Apps，再在不同渠道宣傳，指他們可以收費為這些「滴管」Apps 加入有心人士需要用到的惡意程序，過程中還會提供雲端伺服器為「客戶」們儲存入侵得來的資料，將整個惡意入侵的行為包裝成「服務」銷售，Trend Micro 方面稱此模式為 DaaS（Dropper-as-a-service）。

「滴管」Apps 的感染步驟跟以往相反，用戶在安裝Apps之後，其才會在網上下載注入惡意程序，故有更大機會繞過 Google Play 的審查（圖 Trend Micro）

由 2021 年尾起，TrendMicro 就發現 Google Play 之上存在了名為「DawDropper」的變種，攜帶 4 種瞄準銀行資料的惡意木馬程序，包括 Octo、Hydra、Ermac 以及 TeaBot 等等，用戶的手機在遭到感染後，銀行 Apps 內的敏感資料，包括登入密碼，甚至是 SMS 認證等都會被遠程控制，最後當這些資料被傳送到不法人士之手，就容易被人盜取銀行內的存款。

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17 款帶「滴管」病毒 Apps 見字即刪

加入「滴管」程序的惡意 Apps 種類不少，當中包括遊戲、系統清理、VPN 等等，雖然經過向 Google 報告，這些 Apps 已經從 Google Play 下架，但如果有在近期下載這批 Apps 的話，最好盡快刪除，如果可行的話最好將手機重設一次。以下為各「滴管」Apps 清單👇👇👇

－Call Recorder APK (com.caduta.aisevsk)

－Rooster VPN (com.vpntool.androidweb)

－Super Cleaner- hyper & smart (com.j2ca.callrecorder)

－Document Scanner - PDF Creator (com.codeword.docscann)

－Universal Saver Pro (com.virtualapps.universalsaver)

－Eagle photo editor (com.techmediapro.photoediting)

－Call recorder pro+ (com.chestudio.callrecorder)

－Extra Cleaner (com.casualplay.leadbro)

－Crypto Utils (com.utilsmycrypto.mainer)

－FixCleaner (com.cleaner.fixgate)

－Just In: Video Motion (com.olivia.openpuremind)

－com.myunique.sequencestore

－com.flowmysequto.yamer

－com.qaz.universalsaver

－Lucky Cleaner (com.luckyg.cleaner)

－Simpli Cleaner (com.scando.qukscanner)

－Unicc QR Scanner (com.qrdscannerratedx)

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Google 終於有措施反制病毒？

近兩年來 Android 系統被各式惡意程序肆虐，Google 已被用戶指責多時，詬罵他們未能成功做好把關工作，但最近他們終於祭出新招數，Google Play 上的惡意程序有望得以被遏止。

就在上周，Google 公布 Play Store 將會收緊 Apps 的審查程序，由 8 月 30 日起，所有 Apps 的圖示將不能包含抄襲其他 Apps 的成份，名目上是避免誤導用戶，但實際上，大量病毒 Apps 皆以自動化程序產生，其圖示含有大量類近之處，Google Play 的新政可以做到單單「看臉」就將一大堆劣質山寨 Apps 以及惡意 Apps 拒之門外。

常被用以散播病毒的防毒Apps，其 App 圖示常常都會「撞樣」，有的甚至是照抄（圖 Google）

另外由 9 月 30 日起，所有 Apps 均不得展示任何超過 15 秒後都不能關閉的全屏廣告，同時亦禁止 Apps 在進行下一階段的操作／遊玩前顯示全屏廣告。全屏廣告一直亦被認為是散播惡意 Apps 的一大渠道，今次的新政讓用戶體驗得以提升之餘，亦將有效減少因廣告而下載 Apps、繼而被入侵的潛在用戶。

突然出現的全屏廣告很多時都是下載其他 Apps 的「陷阱」（圖 Google）
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