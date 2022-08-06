Android病毒｜17個惡意App專偷銀行資料、Google終推措施反制病毒

Android 病毒｜Android 系統的惡意程序威脅陰魂不散，除了惡名昭彰的「小丑」病毒，不同的惡意程序都想盡辦法要在 Google Play 上架、讓用戶下載到手機之中，繼而盜取用戶的敏感資料作不法用途；最近又有保安機構發現在 Google Play 上出現了新型的病毒，極有可能令用戶遭受金錢損失。



「滴管」Apps 收費助黑客散布病毒、專瞄準銀行資料攻擊

防毒軟件開發企業 Trend Micro 近日就發表新報告，指他們發現了 Google Play 上存在複數帶有銀行木馬的惡意 Apps，而這批 Apps 通常使用一種名為「Dropper（滴管）」的形式滲透 Google Play。

「滴管」乃一種全新的惡意程序植入手段，意指有黑客首先開發了各類型帶有實際功能的 Apps，再在不同渠道宣傳，指他們可以收費為這些「滴管」Apps 加入有心人士需要用到的惡意程序，過程中還會提供雲端伺服器為「客戶」們儲存入侵得來的資料，將整個惡意入侵的行為包裝成「服務」銷售，Trend Micro 方面稱此模式為 DaaS（Dropper-as-a-service）。

「滴管」Apps 的感染步驟跟以往相反，用戶在安裝Apps之後，其才會在網上下載注入惡意程序，故有更大機會繞過 Google Play 的審查（圖 Trend Micro）

由 2021 年尾起，TrendMicro 就發現 Google Play 之上存在了名為「DawDropper」的變種，攜帶 4 種瞄準銀行資料的惡意木馬程序，包括 Octo、Hydra、Ermac 以及 TeaBot 等等，用戶的手機在遭到感染後，銀行 Apps 內的敏感資料，包括登入密碼，甚至是 SMS 認證等都會被遠程控制，最後當這些資料被傳送到不法人士之手，就容易被人盜取銀行內的存款。

17 款帶「滴管」病毒 Apps 見字即刪

加入「滴管」程序的惡意 Apps 種類不少，當中包括遊戲、系統清理、VPN 等等，雖然經過向 Google 報告，這些 Apps 已經從 Google Play 下架，但如果有在近期下載這批 Apps 的話，最好盡快刪除，如果可行的話最好將手機重設一次。以下為各「滴管」Apps 清單👇👇👇

－Call Recorder APK (com.caduta.aisevsk)

－Rooster VPN (com.vpntool.androidweb)

－Super Cleaner- hyper & smart (com.j2ca.callrecorder)

－Document Scanner - PDF Creator (com.codeword.docscann)

－Universal Saver Pro (com.virtualapps.universalsaver)

－Eagle photo editor (com.techmediapro.photoediting)

－Call recorder pro+ (com.chestudio.callrecorder)

－Extra Cleaner (com.casualplay.leadbro)

－Crypto Utils (com.utilsmycrypto.mainer)

－FixCleaner (com.cleaner.fixgate)

－Just In: Video Motion (com.olivia.openpuremind)

－com.myunique.sequencestore

－com.flowmysequto.yamer

－com.qaz.universalsaver

－Lucky Cleaner (com.luckyg.cleaner)

－Simpli Cleaner (com.scando.qukscanner)

－Unicc QR Scanner (com.qrdscannerratedx)

Google 終於有措施反制病毒？

近兩年來 Android 系統被各式惡意程序肆虐，Google 已被用戶指責多時，詬罵他們未能成功做好把關工作，但最近他們終於祭出新招數，Google Play 上的惡意程序有望得以被遏止。

就在上周，Google 公布 Play Store 將會收緊 Apps 的審查程序，由 8 月 30 日起，所有 Apps 的圖示將不能包含抄襲其他 Apps 的成份，名目上是避免誤導用戶，但實際上，大量病毒 Apps 皆以自動化程序產生，其圖示含有大量類近之處，Google Play 的新政可以做到單單「看臉」就將一大堆劣質山寨 Apps 以及惡意 Apps 拒之門外。

常被用以散播病毒的防毒Apps，其 App 圖示常常都會「撞樣」，有的甚至是照抄（圖 Google）

另外由 9 月 30 日起，所有 Apps 均不得展示任何超過 15 秒後都不能關閉的全屏廣告，同時亦禁止 Apps 在進行下一階段的操作／遊玩前顯示全屏廣告。全屏廣告一直亦被認為是散播惡意 Apps 的一大渠道，今次的新政讓用戶體驗得以提升之餘，亦將有效減少因廣告而下載 Apps、繼而被入侵的潛在用戶。