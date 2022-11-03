世界盃2022｜四年一度的足球盛事即將在 11 月 20 日正式開鑼，今屆的主辦國為卡塔爾，既然是位於亞州，今屆世盃就有多達 6 成賽事的開賽時間集中在黃昏至夜間，而投得直播權的 NowTV 更會提供包括開幕戰、準決賽以及決賽在內的 19 場賽事供免費收看，以下就提供 2 個用手機免費睇 19 場賽事的方法！



19 場免費世界盃賽事直播時間

11月20日（日）深夜12時：【A組】卡塔爾對厄瓜多爾11月21日（一）晚上9時：【B組】英格蘭對伊朗11月21日（一）深夜12時：【A組】塞內加爾對荷蘭11月22日（二）深夜12時：【C組】墨西哥對波蘭11月23日（三）深夜12時：【E組】西班牙對哥斯達黎加11月24日（四）深夜12時：【H組】葡萄牙對加納11月25日（五）深夜12時：【A組】荷蘭對厄瓜多爾11月26日（六）深夜12時：【D組】法國對丹麥11月26日（六）深夜3時：【C組】阿根廷對墨西哥11月27日（日）晚上6時：【E組】日本對哥斯達黎加11月27日（日）深夜12時：【F組】克羅地亞對加拿大11月28日（一）晚上9時：【H組】韓國對加納11月28日（一）深夜12時：【G組】巴西對瑞士12月9日（五）晚上11時：【8強】12月10日（六）晚上11時：【8強】12月14日（二）深夜3時：【4強】12月15日（三）深夜3時：【4強】12月17日（六）晚上11時：【季軍戰】12月18日（日）晚上11時：【決賽】

2 大方法免費睇世界盃 19 場賽事

【1】ViuTV App

今次 19 場免費世界盃賽事將會在與 NowTV 同集團的免費電視頻道 ViuTV 進行直播，想要用手機觀看賽事的話，最簡單直接的就是在 Android ／iPhone 手機下載 ViuTV App，屆時直接按直播就可以收看。

然而值得留意的，是 ViuTV 本身的畫面解像度只有 1080i，故如果要追求 2K、4K 解像度更高清體驗的話，就只能用到其他兩個需要提前訂閱的方法。

【2】Now E、Now TV

其次的方法就是訂閱 Now TV 的體育服務組合或購買 Now E 的世界盃直播通行證，沒錯這兩個方法需要繳交訂閱費用，嚴格上來說不算「完全免費」，但利用這兩個方案，各位就可以下載《Now TV 隨身睇》或《Now E》兩個免費手機 App，登入帳號後就可以在 iPhone 或 Android 手機上以更高清的解像度收看到世界盃的直播，而且不限於上述的 19 場，而是足本 64 場賽事。

另外，現在還有辦法免費取得 Now E 的世界盃通行證，有興趣的可以參考一下之前的文章。