世界盃2022即將開鑼，除了睇靚入球、女球迷睇靚仔球星，場外還可以看看世界各國大國腳太太團、女友團的IG／SNS戶口。香港人就比較欣賞睇東方女性，日本、南韓一眾大國腳的女友，絕對夠班組織一隊女團。



日本隊另一半夠組女團

日本國家隊隊員的女友、太太個個高質，不是時裝Model就時運動節目女主播，最可惡是連偶像歌手都追到，好嬲呀！這些機會……

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大迫勇也（前鋒）妻子｜三輪麻未



大迫勇也09年成名於鹿島鹿角，頭一年已經為母會取得聯賽冠軍，2014年大迫與比佢大一歲的模特兒三輪麻未結婚。三輪3歲已開始做童星，後來成為時尚雜誌Pichilemon專屬模特兒。

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世界盃2022｜11.20正式開鑼、4大睇波通行證取得方法格價比併

長友佑都（後衛）妻子｜平愛梨



長友佑都為FC東京後衛，出國食過夜粥有料之人。他的妻子是曾參演《20世界少年》、《咒怨：完结篇》的女星平愛梨，二人在2016年被爆戀情，1年後已步入禮堂，婚後育有一子，IG上都是生活照了。

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吉田麻也（後衛）女友｜中村アン（中村Anne）



日本國腳吉田麻也曾於英超搵食，香港球迷必識，他的女友中村アン是位時裝model、年輕時勁索，現時也會時high fashion styling，也不時客串日劇，2022年初才參演了橫濱流星主演的《Deep Crime Unit》，如睇日劇習慣的人可能會認得她。

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原口元氣（中場）妻子｜香屋ルリコ



日本隊中場現效力德甲柏林聯，太太香屋真理子（香屋ルリコ）比原口元氣年長4歲，是一位連動節目主持，2015年二人婚後已移居德國，整個IG都是家庭照，還養了兩頭超可愛的大狗。

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柴崎岳（中場）妻子｜真野惠里菜



柴崎岳司職中場，現效力西乙球隊雷加利斯，2018年與Hello Project一線女歌手／演員真野惠里菜閃婚，後者歌影雙棲成績超好，更演過《幪面超人》，屬國民級女星。真野仍屬當打之年，時常西班牙日本兩邊走，回國做電視節目。

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田中碧（中場）傳聞未婚妻｜鈴木愛理



23歲國腳田中碧，現正於德乙組別搵食，最近自爆與Morning娘同門、女團C-ute前成員鈴木愛理拍拖，甚至已到見過家長、談婚論婚的地步。鈴木愛理歌藝出色，最近才在電視節目翻唱YOASOBI的《祝福》，可能未婚妻太正無心戀戰，田中最終落選23人名單。😍

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世界盃2022直播｜線上看日本台灣正版平台｜外國旅行仍可收看球賽

南韓英超神射手孫興慜｜緋聞女友竟是BLACK PINK Jisoo

南韓國腳孫興慜為英超球會熱刺前鋒，上屆以23球與利物浦沙拿同時奪得英超金靴，為首位亞洲人奪英超神射手！而他的傳聞女友也是一等一紅星！BLACKPINK成員Jisoo！！！

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由於女方是一等一偶像，對於拍拖這類新聞當然是不會承認，不過網民就好眼利，發現兩人曾於同一天返韓，而孫興慜每次入球、勝出都會親吻其紅色手環，疑似是Jisoo一對的「情侶手鍊」。

Jisoo曾在IG Story中上傳影片，有到英國看孫興慜比賽。

孫興慜每次入球、勝出都會親吻其紅色手環，疑似是Jisoo一對的「情侶手鍊」。

C朗拿度女友喬治娜Georgina Rodriguez

現正在英超曼聯效力的葡萄牙國腳C朗拿度，因為接受訪問批評球會，帶著不快樂心情前去參加世界盃。更可悲是年初他與女友喬治娜Georgina Rodriguez所生的一對龍鳳胎，當中男嬰不幸死亡，而女兒也有重病。

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美斯老婆｜Antonela Roccuzzo

美斯與太太一般情非常童話，5歲已經一見定情，未成婚已經生了兩個小朋友，到2017年成婚後再生一個，家庭美滿。Antonela Roccuzzo身材姣好，她本來是一名牙醫護士，後來當上model，IG有過 2 千萬粉絲，常常在IG勁貼愛馬仕、CHANEL手袋。有老公錫，吹咩？

波蘭門將施捷斯尼太太 Łuczenko

曾在英超阿仙奴搵食，現時在 祖雲達斯效力的波蘭門將施捷斯尼（Wojciech Szczęsny），原來他的妻子Marina Łuczenko是位來自烏克蘭歌手。