無人機偷拍｜男遙距拍酒店客不雅片　業內人：要自保只有一個方法

航拍機／無人機偷拍｜隨著技術發展成熟，俗稱「航拍機」的小型無人機已經逐漸成為民間普及的玩意，有不少人酷愛用航拍機拍攝風景影片，但亦有人將之用作違法用途。



早前就有警方就在一部墜毀的無人機內檢獲多達 20 段偷拍影片，最後拘捕一名涉嫌操作無人機作偷拍的 26 歲男子。事件引起一般市民關注，究竟無人機是否已經可以做到完全無聲無息的遠距離偷拍？

針對疑問，《香港01》科技玩物記者以多方面的資料進行剖析，並找來相關的業內人士發表意見。

民用小型無人機在價錢上已十分便宜，同時拍攝技術亦非常成熟（網上圖片）

無人機的操控範圍

DJI 高階航拍機 Inspire 2 的最遠操作距離可達至 7km（圖 DJI）

據了解， 目前民用無人機的操作距離可以相當廣闊，以無人機界龍頭廠商 DJI 的出品為例，入門款式（如 DJI Spark）的訊號半徑最長為 2km，而中階款式（如 DJI Inspire 2）則可以涵蓋 7km 半徑的範圍，高階的 Mavic 3 甚至可以遠達 15km 都照樣可以操作。

以此距離計算，即使隔著一個海操縱無人機作拍攝都並非不可能（Google Maps 截圖）

禁飛區作用成疑？警方執法有何難度？

據悉今次案件的涉事無人機在金鐘墜毀被發現，但最終警方是在黃大仙捕獲疑犯，假設他真的會「隔海」操作，事必會橫越維多利亞港、亦即香港政府、民航處劃定的無人機禁飛區之一，任何人在未能民航處及相關機構批准而以無人機飛進民航處指定的禁飛區，皆屬違法。

然而，在目前的主流航拍機中，即使有加入限制飛行的「GeoFence」功能，仍未有限制用戶在絕大多數的禁飛區飛行，只會在進入民航處劃分的禁飛區前彈出警告提示，按下「確認」鍵後依然可以繼續飛行，換言之是否在禁飛區內飛行很大程度只能夠靠用戶自律為主。

香港民航處的禁飛區（圖左）有明確列出維港範圍不能飛行，但 DJI 的 Geo Map（右）並未有包括，只在機場跑道附近有明確的禁飛

但值得一提的，是《小型無人機令》於上年度正式立法，需要操作重 250g 以上、較高階的無人機前需要先取得牌照以及為所擁有的無人機進行標籤，在發生與航拍機有關的偷拍及滋擾行為時，新條例有助追查小型無人機的機主和遙控駕駛員。

而事實上，今次的破案關鍵除了因為在影片中見到機手「入鏡」，還因為該航拍機有在民航處註冊，警方才能以最快速度拘捕有關人士。

在 7 月 1 日當日，警方有能力高速地在海運大廈拘捕放無人機的機手（資料圖片）

另外，根據記者從業內人士得到的資料，其實警方有工具去偵測無人機，例如在 7 月 1 日當日，警方有能力高速地在海運大廈拘捕放無人機的機手（當天全香港都被設定成禁飛區），但在平時日常，感覺上警方沒有恆常監察所有禁飛區，畢竟警方也沒有公布他們執法的方式。

無人機拍攝有多遠、多高清？

在是次案件中，警方在墜毀的無人機中發現了多達 20 段的偷拍影片，絕大多數為遠距離的拍攝影片，換言之無人機拍攝水平或已經進步到可以進行遠距離的高清拍攝，但究竟在若干距離、甚至遠至難以察覺的距離之下，航拍機可以拍攝到甚麼質素的影像？

以目前民用航拍機的拍攝能力而言，比較普遍的有 2x~8x 光學／數碼變焦性能，但上年度推出的 DJI Mavic 3 就將這項參數一口氣推至 28x，而且並非會「起格」的純數碼變焦，而是加入運算的複合變焦，大大提升了航拍機的遠距拍攝能力 － 故在非常遠處進行偷拍絕非不可能的事。

從 DJI Mavic 3 上拍攝的 1x 影像（左）與 28x 影像（右），可以看見遠處景物被清晰放大（圖 DansTube.TV）

如何防範被無人機偷拍？

既然無人機的技術已經如此先進，在未來亦只會拍得更遠更高清，目前作為一般市民，能防範偷拍的手段其實不多，除了在進行私密事情時拉上窗簾之外，就只能在發現可疑的無人機時通知警方作調查，然而若未能當場捕捉到無人機，要調查到無人機機主的身份還是有一定的難度。

業內人士：疑犯觸犯超多錯、非常期待判決

在事情廣泛報導之後，我們邀請了一名不願公開姓名、但具香港小型無人機訓練經驗的業內人士回應。

他認為今次是 6 月實施《小型無人機令》新例後首次同類的「斷正」行為，而且除了窺淫罪行之外，疑犯亦干犯了數項嚴重錯誤，包括在夜間飛行、太接近未得批准拍攝的建築物等等，或會成為新例生效以來，罪證最確鑿的違法無人機手。

目前的小型無人機令，其實大大限制了無人機飛行的時段以及操作範圍（圖 民航處）

違反小型無人機令的最高罰則，為第六級罰款（10萬元）及入獄兩年，除了令罪有應得的犯人得到懲戒，今次的判決很大機會亦會影響到「小型無人機令」今後在香港對不法行為的阻嚇力，所以相信無人機業界亦會抱著「食花生」的心態期待是次判決結果。

私隱專員公署航拍 4 大建議

目前香港在無人機的規管之上，仍然算是寬鬆，誠如上文提到，仍然需要靠機手們自律，而早在年前，私隱專員公署亦有就航拍機的使用作出指引，主要是讓其他人在航拍機升空時可以盡量知悉，從而在可能受拍攝的一方出發保障私隱👇👇👇

【1】飛行路線

小心策劃飛行路線，以避開飛近公眾及民居。例如，航拍機應盡可能只在需要監察/攝錄的範圍附近飛升。

【2】攝錄功能及影像保留

如有意進行攝錄，可預先定下攝錄準則（包括攝錄內容、地點及時間），以避免因部分資料可能涉及個人資料而被視為過度收集。航拍機可能會意外地偏離原有航道而拍攝到一些無必要的情景，因而應制定刪除及保留有關資料的政策。

【3】保安

如影像以無線傳輸，應考慮進行加密，以免被無關人士截取。如航拍機有攝錄功能，應考慮設定查閱控制，以防遺失航拍機時，攝錄內容落於他人手中。

【4】告示

跟受航拍機影響的人士建立信任，讓他們 清晰了解航拍機的運作。重要的第一步是向他們清 楚交代你的目的及操作詳情，向他們保證你沒有隱 瞞，亦不會秘密地監察任何人。然而，這些做法可能並不容易，可能需要有創意的解決方法，例如：

- 使用閃燈以顯示航拍機正在進行攝錄； 

- 利用有關社交媒體，預先宣佈航拍機會覆蓋的地區； 

- 在航拍機貼上公司標誌及聯絡資料； 

- 拍攝隊伍亦穿上有公司標誌的衣服；

- 及在航拍機「起飛區」豎立大幅橫額，提供私隱聲明的資訊及聯絡資料。