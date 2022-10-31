電子門鎖｜電子門鎖推出已一段長時間，品牌、種類都有極多選擇，有人會在香港買名牌子出品，亦有人會用淘寶網購，不過從中國大陸淘寶購物總有不少需要注意的地方，日前就有網民在網上開帖抱怨網購的門鎖不足一年已壞機。



電子門鎖在技術上難度不高，在內地早已賣到成巷成市，但亦成為不同的消費陷阱（網上圖片）

淘寶電子鎖不足一年已壞、網民一要求反被圍插？

淘寶買電器雖然平價，但「中伏」事例都不少，有網民日前就在「淘寶開心 Share」Facebook 群組開帖分享，指其於淘寶網購平台購買的電子門鎖不足一年已經出現故障，而即使客服遙距示範了維修方法後仍然未能正常運作，最終店家方面只能建議樓主將電子鎖寄回內地維修。

然而樓主抱怨的重點，似乎不在淘寶門鎖的品質問題之上，而是強調買今次門鎖故障送修時，廠方未能提供暫代用的門鎖、需要客戶承擔「空門」風險，提醒其他人「小心」不要選擇同一間專門店購買門鎖。

而此言論立時就被其他網民嚴辭批評，指他的要求實屬無理，反指他「又貪便宜又不打算承受風險」、甚至影響港客人在淘寶店家的印象，長遠或令這些店鋪拒絕出貨給香港人。

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消委會選購及使用電子門鎖 6 大貼士

在淘寶平台購買電子產品，於價錢上的確有非常大的優勢，但由於地域區隔關係，在保養、維修方面的問題總是糾纏不清，用戶有責任在購買前就認清楚這方面的風險。

而除了價錢、保養，消委會早年亦曾為消費者建議了好幾個購買電子門鎖時需要留意的重點以及使用貼士，在裝設電子門鎖前可以參考一下👇👇👇