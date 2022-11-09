卡塔爾世界盃即將舉行，今年 EA Sports 一如以往在《FIFA 23》推測出世界盃結果，模擬賽事後預測今年的冠亞季軍﹑世界盃金球獎﹑金手套獎，以及最佳陣容。值得一提的是，EA Sports 已經用《FIFA》模擬，連續三屆準確預測出冠軍國家，今次的結果自然相當有參考價值。



冠軍：阿根廷

EA Sports 在《FIFA 23》上模擬世界盃全部 64 場比賽，結果得出決賽舞台將由阿根廷和巴西合力出演，並將由阿根廷捧起大力神盃。而季軍將由上屆得主法國奪得。EA Sports 具有的球員數據非常豐富，正所謂「數據唔會呃人」，連續三屆 Tip 中冠軍的 EA，其預測有一定的參考價值，難道今年美斯可以圓夢奪得世界盃冠軍？

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世界盃神射手﹑金球獎：美斯

EA Sports 根據模擬比賽的結果，更分析出各隊的入球情況，神射手將會由美斯以 8 球成績奪得，同時更拿走世界盃金球獎，成為最佳球員。如果結局真的如是，美斯的職業生涯也將完滿。

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世界盃金手套獎：達米安馬天尼斯

EA Sports 的預測中，世界盃金手套獎的競爭相對激烈，有 4 名球員角逐，分別是葡萄牙－柏捷斯奧、巴西－艾利臣、克羅地亞－利瓦科維奇，以及阿根廷－馬天尼斯。結果將由世界盃冠軍阿根廷的門將，馬天尼斯奪得。看來，今年 EA Sports 非常看重阿根廷。

EA Sports 預測世界盃最佳陣容（4－2－4）



門將：達米安馬天尼斯（Emiliano Martínez）

後衛：祖奧·簡些路（João Cancelo）／拉斐爾·華拉尼（Raphaël Varane）／馬昆奴斯·哥利亞（Marquinhos）／馬高斯·阿古拿（Marcos Acuña）

中場：萊昂德羅·柏利迪斯（Leandro Paredes）／洛迪高·迪·保羅（Rodrigo de Paul ）

前鋒：雲尼斯奧斯·祖利亞（Vinícius Jr）／利安奴·美斯（Lionel Messi）／基利安·麥巴比（Kylian Mbappé）／李察利臣（Richarlison）



資料來源：EA Sports