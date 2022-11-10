小米平板｜Android 廠商近年多以來在平板市場回復活躍，小米上年度推出的 Xiaomi Pad 5 更是收獲不少好評，而在 2022 年尾，小米又推出另一部更平價位的新平板 Redmi Pad，實行要包攬高低兩線價位的平板用戶。



小米平板Redmi Pad實試（蔡浩騰 攝）

Redmi Pad 乃是小米平價子品牌 Redmi 旗下的首部平板產品，在香港上市的國際版本售價為＄2,099，對比起中國內地版本昂貴一點，但在香港市場現存的同配置平板當中，它依然是最平價的一部。

Redmi Pad 上手、金屬機身造型討好

小米平板Redmi Pad 465g 機身內藏 8000mAh 電池，電量水平甚至要比 12" 屏幕的 Honor Pad 8 更強（蔡浩騰 攝）

雖然是 Redmi 品牌下的產品，但小米也不會令 Redmi Pad 的配置過於廉價，首先開箱後已經可以見到其全金屬機身，加上窄邊框玻璃屏幕，整個造型簡約討好。

+ 1

Redmi Pad 的屏幕為 10.61” 2K LCD，對比起其他同階對手，Redmi Pad 的屏幕最強之處在於其最高更新率可以達 90Hz，而一般平板只有 60Hz，故上手初試會感覺 Redmi Pad 的操作感覺較為流暢。

中階效能 + 極簡介面

Redmi Pad 採用的處理晶片為 Mediatek Helio G99（蔡浩騰 攝）

Redmi Pad 採用的處理晶片為 Mediatek Helio G99，定位上是一枚中階處理器，效能與 Qualcomm Snapdragon 695 相若，可以應付絕大部份的遊戲需要。

但要全高質運行《原神》、《PUBG》等大作就當然會有點難度，故 Redmi Pad 的使用重心仍然是以中至輕度的影音娛樂為主，尤其 Redmi Pad 加入 Dolby Atmos 技術的四個喇叭，用來看電影的音效享受亦值得一讚。

至於在一般的介面操作方面，Redmi Pad 則以簡單、乾淨為主，可以作為賣點的特別功能較少，最實用的就只有用以在看片時截圖／錄影的影片工具箱。

Redmi Pad 的影片工具箱可以即時截圖／錄影，還有關上畫面只聽聲音的「待機聽劇」功能

而其他平板都會支援的一屏多工功能方面，Redmi Pad 可以進行雙 Apps 分屏，並再在其上開出一個可以調節大小的迷你 App 視窗，即同時打開三個 Apps，使用上可以盡用平板的大屏幕優勢，但留意由於處理能力有限，在進行一屏多工的操作時會有些少不穩定。

Redmi Pad 可以同時打開三個 Apps

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