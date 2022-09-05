OPPO Pad Air 平板實測｜智能平板市場過去多年由 Apple iPad 系列一支獨秀，但近來因為肺炎疫情而引發的輕辦公+娛樂需要，似乎刺激了平板電腦的需求，是以 Android 平板市場亦明顯熱鬧起來，Nokia、Samsung 等廠商都先後推出新品應市。



而講到平價、抵玩的平板選擇，近期由香港推出的 OPPO Pad Air 就不得不提，事關它的價格能壓在稍早前發放的第二階段首期消費券份額之內，同時在規格、設計上都比同價位產品優勝。

OPPO Pad Air 上手：金屬輕量機身值讚

大家熟悉的 OPPO，一直以手機出品為主，而 OPPO Pad Air 則是他們旗下於國際市場推出的 Android 平板首作，作為「開山」之作，的確做得有聲有色，單是開箱後已經見到 OPPO 放在 Pad Air 機身設計之上的心思。

OPPO Pad Air 的屏幕尺寸為 10.36”、比例為手機／平板界都較為少見的 5：3 比例，機身較為修長（蔡浩騰 攝）

OPPO Pad Air 採用類似新版本 iPad Air 的窄邊框大屏幕設計，而機身則為全金屬，機身十分纖巧，厚度僅 6.94mm、重約 440g，對比同價位的競爭對手更為輕薄，但仍內置了 7100mAh 大電池，據說可以連續播放影片達 12 小時。

OPPO Pad Air 的背面近頂的波浪紋理，除了用於裝飾，在單手持有平板時提供了相當不俗的握持位，算是美觀且實用的巧思之處（蔡浩騰 攝）

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中階處理能力、影音功能必試

OPPO Pad Air 內置的處理晶片為 Qualcomm 出品的 Snapdragon 680，從命名上已經知道它是屬於中階位置，對比 8 系的旗艦處理器當然會有一定的差距。

OPPO Pad Air 內置的處理晶片為 Qualcomm 出品的 Snapdragon 680（蔡浩騰 攝）

但如果將之與同價位的 Android 平板比較，OPPO Pad Air 的 S680 已是當中最好的硬件選材（Nokia T20、T21 用的還是紫光 Unisoc 的入門階級出品呢），如果真要找 8 系處理器的平板，最接近的就要找到＄2200 開外的小米 Xiaomi Pad 5，雖然價格不差太遠，但畢竟人人預算不同嘛。

以 S680 的處理能力，用來當簡單的文書閱讀處理、觀賞串流影片、上網、或是運行圖像需求不太大的遊戲，OPPO Pad Air 還是綽綽有餘的，同時其影音表現皆不俗，不論是 2K 解像度的 LCD 屏幕還是支援 Dolby Atmos 的四喇叭音效輸出都叫人印象深刻👇👇👇

獨家多工處理介面

一般以平價為主要賣點的 Android 平板，介面方面都會相對「乾淨」，但 OPPO 就在 Pad Air 的系統介面上加入了自己的元素，尤其在一屏多工的操作上有著相當多元的用法，雖然值得一讚，然而在 S680 有限的處理能力下，在操作這類型的多工功能時，於轉換期間會有一定的滯延，顯然在軟件優化上仍有一定的進步空間。

OPPO Pad Air 香港售價及發售詳情

OPPO Pad Air 稍早前已經在香港各大零售渠道上市，提供 4+64GB 版本，售價為＄1,899，而除了相對吸引的價錢之外，OPPO 方面亦會隨購買贈送專用保護機套及保護貼，對於用戶而言無疑是另一實用優惠。

購買 Pad Air，OPPO 將贈送專用保護機套及保護貼（蔡浩騰 攝）

消委會測試 10 款平板電腦

想要購買平板，又想有更多選擇作參考？香港消委會早前就測試的 10 款平板，主要集中在 2021 年至 2022 年之間在香港市場發售的產品，基本上涵蓋了市面上主流的 4 個作業系統，分別為 Apple iOS、Android、華為 HarmonyOS 以及 Microsoft Windows 11。

👇👇👇按圖放大睇消委會 10 款平板評分👇👇👇