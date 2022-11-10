日本旅遊SIM｜泰國、日本等港人旅行熱點相繼開關，而港人回港亦不再需要於酒店隔離，自然引得不少人即時買機票出遊，而在準備外遊的同時，港人亦會準備不同的外遊上網方案，其中一個方案，就是光顧深水埗的排檔購買平價的旅遊 SIM 卡。

但由於疫情關係，這批 SIM 卡有大量滯銷，最近竟然有網民驚覺自己買到的是已「過期」2 年有多的旅遊 SIM！？



網民到日本後開卡用不到、拆包裝驚覺「已過期2年」

日前有網民在日本外遊前於深水埗一排檔購買 2 張旅遊 SIM 卡予自己與女友使用，然而到達當地、插卡入機後卻未能收到確認 SMS 及任何上網數據，在嘗試一段時間後未能上網，該網民二人最終只能在日本機場購買較貴價的當地上網 SIM 卡以繼續旅程。

事主購買的 3HK 日本 4G 無限上網 SIM 卡（圖 連登討論區）

而最令他氣結的，是仔細查看 SIM 卡包裝，其內部的紙包裝上印有的最後有效日期為「2020 年 12 月 31 日」，而在外面的塑膠袋上則貼上了另一張印上有效期至「2022 年 12 月 31 日」貼紙，質疑該排檔公然賣過期 SIM 卡👇👇👇

在同一時間，他又向發行此旅遊 SIM 卡的 3HK 客服詢問，對方更進一步確認了此說法 － 3HK 客服明確表示目前 3HK 已沒有再販售此旅遊 SIM，相信該 SIM 的確已經過期，直接將責任指向排檔零售店頭上。

3HK 客服明確表示目前 3HK 已沒有再販售此旅遊 SIM（圖 連登討論區）

旅遊卡有延期措施、可能是一個環節出錯

發現 SIM 卡可能過期、更可能是排檔的騙人技倆，事主不甘、即時在連登討論區開帖，並且以公開該排檔的相片及檔名，網民回應非常熱烈，有一部份人同情事主遭遇、一口咬定是深水埗排檔的騙人技倆更稱自己永遠不會光顧這類型排檔，自今次之後更無信心。

帖中有不止一人表示他們有使用與事主同一SIM卡，但並未有出現問題，頂多是需要等多一等、約5分鐘後就自動連接到訊號（圖 連登討論區）

然而在另一方面，又有同一款 SIM 卡用戶親身回應，指出他在同一時間遊日，但用此卡上網時並沒有遇到相同情況，更指出購買時有留意過SIM過期的問題，而當時排檔檔主亦表明這些SIM卡有獲得官方提供的延期措施，故才會在外包裝加上額外的修正貼紙。

另有一批網民懷疑是事主未有設定好手機，例如未有打開漫遊上網（外遊SIM卡絕大部份都需要在設定中打開漫遊功能方可使用），又或是APN設定不正確等等。

事實上，有網民指出卡包說明上的APN與實際用到的APN 有出入，極有可能導致用戶未能正常上網（圖 連登討論區）

3HK 官方回應：分銷商未要求延長有關儲值卡有效期

有關討論目前仍然在網上發酵，除卻事主自行找尋的 3HK 客服，《香港01》科技玩物記者亦有嘗試接觸 3HK 的相關部門，就該旅遊 SIM 卡是否仍然有售、仍然有效等提出疑問，3HK 之官方回覆如下：

本公司留意到近日於討論區有關日本外遊儲值卡的討論，留言提及的是本公司推出，由特約批發商再分銷至不同渠道銷售的日本外遊儲值卡，而該儲值卡原本的有效期為2020年12月31日。



由於疫情關係，本公司已因應特約批發商的要求，特別為外遊儲值卡的有效期延長至2022年12月31日。至於討論區提及於分銷商店舖內發售的兩張儲值卡，經調查後確認，本公司的特約批發商並沒有收過分銷商延長有關儲值卡有效期的要求。



現時3香港的SoSIM及DIY儲值卡均提供外遊數據日費組合，日費低至$10。本公司亦已推出新一系列的外遊儲值卡，由特約批發商再安排至不同渠道發售。本公司特此提醒客戶，購買儲值卡時應選擇於信譽良好的商戶購買。

