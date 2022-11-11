Apple 回收價｜iPhone 每年出機，都會有大批用戶放售／Trade-In 手頭上正在用的舊機再補錢換新機，而舊機可以代替多少價錢？主要的指標還是要看 Apple 官方回收價。

然而壞消息是…由今日起，Apple 又要調低 iPhone 系列的官方 Trade-In 回收價了。



iPhone 官方回收價再下調、iPhone 13 系列跌得最慘？

Apple 上一次對iPhone系列舊機回收價調整在 9 月中、即於iPhone 14系列發售之後不久，距今才個多月時間而已，調整的頻率對比過往稍高。

iPhone 13 系列之 Apple 官方回收價在是次的調整中錄得最大跌幅（林勇 攝）

而在眾多型號當然中，較新近推出的 iPhone 型號之官方回收價下跌較多，以在表列上的最高階型號 iPhone 13 Pro Max 為例，目前的 Apple 參考回收價為＄5450，對比上次調整後再跌＄300，跌幅達到 5％。

👇👇👇Apple iPhone 系列官方 Trade-In 新舊回收價對比👇👇👇

其他 Apple 產品回收價同告下調

而值得一提的，是除了最多人留意的 iPhone 系列產品之外，Apple 是次的回收價調整還包括其他裝置包括 Mac、iPad 以及 Apple Watch 等等，不過跌幅不算大，消費者換機時的「犧牲」對比起 iPhone 少得多。

👇👇👇Apple Mac 系列官方 Trade-In 新舊回收價對比👇👇👇

👇👇👇Apple iPad 系列官方 Trade-In 新舊回收價對比👇👇👇

👇👇👇Apple Apple Watch 系列官方 Trade-In 新舊回收價對比👇👇👇

二手手機交易 8 點注意事項、買／賣機都要留神

手機乃是相當貼身的科技用品，買得二手機，就要預期手機的保養期已過、甚或所剩無幾，如果日後出現故障，買家基本上只能尋求第三方維修方案。故除了買家要檢查清楚手機狀況、賣家方面亦有責任協助買方測試手機功能，以免在交易後才發現問題。

一般網上交易的鐵律：相約在明亮而有一定人流的地方進行手機交易，方便買家檢查手機之餘，雙方的錢銀交收亦更有保障（圖 網上圖片）

👇👇👇按圖看二手手機交易買／賣方 8 點注意事項👇👇👇