腦場格價｜半導體供應回復正常，記憶體原材料成本大降之下，所有記憶硬體類型產品售價都有所回落，而用途甚廣的 MicroSD 卡亦相當便宜，早前《香港01》科技玩物記者就到深水埗腦場進行實地格價，搜羅 5 大品牌共 20 張不同類型 MicroSD 的價格資料，近期要買卡的可以參考一下。



記憶體持續減價、$0.7/GB 價位大量選擇

由於個人電腦及手機的需求量下跌，儲存類晶片的倉存壓力亦不斷增加，令絕大部份的記憶類硬件包括各類型記憶卡及SSD硬碟等等的零售價都持續下調，在手機／遊戲機內十分多用途的 MicroSD 卡更是非常抵玩。

目前在深水埗腦場中所見，較為大眾化、讀取速度約 100MB/s 型號的 MicroSD 卡，普遍可以約 $0.7/GB 的價格買得，較高容量的版本甚至可以將每 GB 均價壓至接近＄0.5/GB。

而如果有其他特化需求如更高速存取，可以選擇如 Sandisk Extreme Pro、Samsung PRO Plus 等卡種，價格則約為＄1.2/GB 左右；想要更耐用的選擇供車 Cam／IP cam 長期讀寫，則可以選擇各牌子的 High Endurance 卡種，價錢就會比較參差，由＄1.2～＄1.9/GB 都有。

👇👇👇深水埗腦場 20 張 MicroSD 卡格價資料（2022 年 11 月更新）👇👇👇

***以下記憶卡價格只供參考，最終售價以店鋪提供為準***

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microSD五花百門，究竟應該如何選購呢？下文就為大家解說買前要識的7個關鍵字，好讓大家購買前不會誤買不合適的microSD，浪費金錢。



不想買microSD得物無所用，浪費金錢？買microSD時需要留意的7個重點👇👇👇👇