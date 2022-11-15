大食AV女優桃乃木香奈（桃乃木かな）拍美食片當Foodie｜AV新法本意是保護女性不被惡質附迫拍片，令同時令良性片商及AV女優沒法開工。早前出現三線日本AV女星愛澤來港「旅遊兼賣淫」被捕慘況，跟日本AV業畀開工不足不無關係。沒工開、都要求轉型，出名大食的人氣女優桃乃木香奈，也在10月初開設YouTube 頻道「桃乃木OFFICIAL CHANNEL」，連拍2條搵食片轉型做Foodie。



大胃王桃乃木｜原來是個老江湖！

去過日本旅行，應該會見過一些黃色底黑色字的招牌，拉麵店，最出名就是像山一樣高的麵條和日式叉燒。由於份量太大，一般女性都不敢入店點餐，但桃乃木原來是個「老江湖」，早就完成了「二郎系全制霸」吃過所有分店，首條影片是推介她最常去的「八王子野猿街道店2」。

桃乃木香奈首條影片是推介她最常去的「八王子野猿街道店2」。（影片截圖）

桃乃木香奈樣甜身材勁，外型嬌小的她原來是個超級「吃貨」，曾經在IG自貼食20幾碟迴轉壽司的戰績，也po了很多美食相片。開設了新Channel後，她決定會按時拍美食片，還計劃了12月去沖繩拍片。

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日本人對拉麵名店抱有一點敬畏之心，拉麵二郎出名每家店的風味、分量，規則也不一樣，做題了分分鐘會被店員責備。而桃乃木就教路，這家店需要先入店內購買「食券」，買好再出去排隊，搞錯順序會被罵。

這家店需要先入店內購買「食券」，買好再出去排隊，搞錯順序會被罵。（影片截圖）

小拉麵是基本分量，但松乃木提醒它的分量也非常多，怕吃不完可點プチ二郎（小二郎），但留意另一款「ポッチ」是女性限定的極小分量版，男食客不可以點。買好「食券」就回到戶外排隊，朋友最多只可二人並排、絕不能再插隊，當你排到進入店內最盡頭的一個「最先頭」席時，只需要跟店員講出麵的分量就夠，不能在此時點選配料，否則又會被罵。呀……為何在日本食拉麵那麼煩……

（影片截圖）另一款「ポッチ」是女性限定的極小分量版，男食客不可以點。

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當店員安排你埋位時，會問你「要不要蒜蓉」，此時你終於可以點選配菜了，桃乃木原來是肉食女，配料選了少菜、蒜蓉、背脂；而此時我開始覺得，這條片根本就是老食客專業教學片，有需要由桃乃木去拍嗎？

桃乃木原來是肉食女，配料選了少菜、蒜蓉、背脂（影片截圖）

平時看AV，很多人會快進甚至skip了片頭，來到6分鐘左右終於入戲肉，可以看桃乃木把東西放進咀。傻的嗎？原來八王子店出名片日式叉燒比其他分店巨型，跟桃乃木臉蛋一樣大。這碗山一樣的拉麵，竟然是小Size，如果沒聽桃乃木話亂點，女孩真的會吃不完吧。

八王子店出名片日式叉燒比其他分店巨型，跟桃乃木臉蛋一樣大。（影片截圖）

大碗得不合理，但只不過46蚊！

桃乃木果然是訓練有素，吸麵的技巧一級棒。在日本吃拉麵是必須要吸出聲的，代表你很享受，很好吃的意思。

桃乃木果然是訓練有素，吸麵的技巧一級棒。（影片截圖）

絕招「天地返」

桃乃木也不忙教大家出絕招，原來次郎系拉麵量太多，食客發明了一種名為「天地返」的秘技，簡單講就是將配音移到麵底，墊起拉麵以防吸入過多湯料發漲。

絕招「天地返」（影片截圖）

全片最好看就是這個用手指抹去嘴角濃湯的一鏡了，表情非常enjoy，看得出猛美味呢。

全片最好看就是這個用手指抹去嘴角濃湯的一鏡（影片截圖）

桃乃木溫提：不要弄濕地板

桃乃木還提醒fans，如果去八王子猿街道店2，一定要上個廁所！因為她在廁所門外簽了名，提醒男食客小便時要坐下來，不要讓小便弄濕地板。

桃乃木提醒男食客小便時要坐下來，不要讓小便弄濕地板。

（原片連結）

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桃乃木香奈（桃乃木かな）9件不為人知軼事

桃乃木香奈其實是「二次出道」？ 桃乃木在2015年曾以藝名松嶋真麻出道，但人氣不高。穢土轉成桃乃木才走紅。 曾打敗三上悠亞？ 2017年桃乃木獲得《新人女優賞》，當時三上悠亞也有被提名，所以桃乃木出道時的確擊敗過三上。 AV界減肥達人 當年以松嶋真麻之名出道時其實好肥，再出道前認真減肥，半年內成功減下10kg，是努力的成果。 她是AV女優大胃王 她從不掩飾自己大食的一面，經常在SNS貼美食照，曾挑戰拉麵店「春日亭」大胃王挑戰，30分鐘吃完三碗拉麵，成功獲得5000Yen獎金。 超愛吃刨冰 家中自備刨冰機，去人氣店排隊時還被電視台採訪過。

追加桃乃木吃東西的樣子，真的太可愛了！！！！

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「新幹線食包事件」咩料？

桃乃木還真有公德心，2018年因為怕肉包的香味影響新幹線其他乘客，她竟然為自己蓋上膠袋，可愛的相片在SNS上瘋傳。

「新幹線食包事件」咩料？

已完成「拉麵二郎制霸」？

是的，桃乃木最愛分量爆多的拉麵二郎，也真的「完食」了全日本所有分店，店方也有找她要簽名及合照。今次新片也是多得「拉麵二郎」支持才拍到。

桃乃木香奈的吃貨形象深入民心。

是「乃木坂46」超級粉絲

桃乃木有貼過圖，會去乃木坂46的演唱會和握手會，不過她推的齊藤飛鳥要畢業了。

桃乃木緋聞男友是米津玄師？

不是真的，不過米津玄師有follow桃乃木的twitter，最後證明只是吹水新聞，二人並沒有交往。

三上悠亞轉型做美妝YouTuber

AV女優三上悠亞近日拍了一支GRWM YouTube 片《三上悠亞GRWM影片》，由素顏（其實有超淡底妝）開始紀錄完整化妝set頭，還包括換上靚衫去東京迪士尼扮「粉紅狐狸」Linabell的變靚過程，同場睇7位AV女優淡妝樣包認唔出