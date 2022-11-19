iPhone 回收價｜iPhone 14 系列推出兩個多月，炒風依然時隱時現，但如果仍然拿著舊代 iPhone 想 Trade-In 換新機的用家，在這等待期間就再有虧蝕，事關 Apple 官方早前又再調低了各代 iPhone 的官方回收價，連帶市場其他有 Trade-In 服務的電訊商／零售商的舊 iPhone 回收價都被壓低。



3 大平台回收價比較、iPhone 12、XS 跌得慘

此次的 Trade-In 價除了參考 Apple 的官方回收價之外，我們亦加入了來自 csl 以及 豐澤的 Trade-In 價格資料作參考，Apple 方面的回收價一向被公認為全行最低，可以作為「底線」參考，而 csl 以及豐澤的參考價雖然較高，但其亦含有吸引客戶的成份，作為參考前亦要考慮宣傳方面的因素。

在 iPhone 14 系列推出後不久，csl 的舊代 iPhone 回收價已經歷過一次調整，然而在 11 月中出現的下調就較為大刀闊斧，不少型號都一劈數百，而當中跌得最嚴重的就有 iPhone XS 系列以及仍然算是較新作品的 iPhone 12 系列，其中 iPhone 12 系列個別型號對比 10 月時更錄得過千元的跌幅，以「當打」機型而言相當慘烈。

iPhone 12 系列今個月於電訊商的回收價跌得最慘（林勇 攝）

👇👇👇19 部舊型號 iPhone 回收參考價（2022年11月更新）👇👇👇