iPhone 15 將採用USB Type-C 接口　希望以無線充電作為最終目標

蘋果將在下一代iPhone 15上更換為 Type-C接口，雖然不情願但這也是不得已而為之，畢竟歐洲市場相比每年幾百億的認證費顯然是更重要。



不過，蘋果一直以來都遵從著蒼蠅小了也是肉的傳統，以至於對於這家全球最有錢的科技公司顯然不會被別人牽著鼻子走，有消息稱，蘋果換用Type-C只是一個過渡方案，未來會實現完全的無線充電，徹底幹掉充電接口。

▼▼▼iPhone 15以後機型將採用USB Type-C 接口，甚至希望實現無線充電▼▼▼

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徹底幹掉接口自然是為了延續認證費的老傳統，而蘋果重新在iPhone等產品上拾起MagSafe磁吸無線充，就已經表明了蘋果的方向，而且蘋果同樣能將無線充的認證牢牢把控在手中。

因此，對於蘋果來說，iPhone系列的無線充電才是它的中終極模式。

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