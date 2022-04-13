Apple開發雙Type C充電器插頭　因這種設計被網民批：又大又醜

ChargerLAB今天分享了據稱是蘋果公司未發布的帶有雙USB-C端口的35W電源適配器的圖片，使人們首次看到了該配件的潛在設計。



圖片顯示，該充電器將有一個緊湊的設計，有並排的USB-C端口，可摺疊的稜角和圓形壓痕，將為從電源插座中取出充電器提供額外的抓握力。35W的功率將適用於為廣泛的蘋果設備充電，如iPhone、iPad、最新的MacBook Air和HomePod mini。

+ 10

上周，在蘋果公司網站上簡短公布的一份文件中，首次發現了對該電源適配器的提及。

使用蘋果35W雙USB-C端口電源適配器和一條USB-C電纜（不包括）為你的設備充電。將USB-C電纜連接到電源適配器上的任何一個端口，延長電線（如有必要），然後將電源適配器牢牢插入電源插座。確保電源插座很容易被拔掉。將電纜的另一端連接到你的設備上。

3月初，分析師郭明錤在twitter上說，蘋果正在開發一款具有新設計的30W電源適配器。在隨後的推文中，郭明錤暗示35W電源適配器可能就是他所暗指的那款。郭台銘說，該充電器 「接近量產」，將在2022年的某個時候發布。

郭明琪說，該充電器將利用氮化鎵（GaN）技術，使其比硅基充電器更小、更輕、更省電。蘋果去年以16英寸MacBook Pro的140W USB-C電源適配器的形式發布了它的第一個GaN充電器，第三方品牌如Anker和Belkin也提供GaN充電器。

早在2018年，ChargerLAB的姐妹網站Chongdiantou展示了蘋果當時未發布的用於iPhone的18W電源適配器的真實世界照片。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】