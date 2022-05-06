Apple MagSafe 到底憑乜賣到咁貴？　4大缺點都無阻果粉購買欲

還記得當年，Apple MagSafe在發售之初以2980mAh的容量+5W的無線充電速度以及高達749元的售價直接勸退了很多用戶，甚至很多資深果粉也覺得「這也太智商稅了」。如果這款產品不是Apple出的，同樣的配置同樣的售價肯定被罵慘了。



但就是這樣一款產品，近期Apple居然給它也推送了固件升級，要知道這款在大家眼裡的無線充電寶是沒有沒什麼技術含量的。甚至華強北也推出了類似的產品，且價格甚至可以低到接近1/10的價格。那麼，Apple憑什麼能把一款參數「奇差」的無線充電寶賣到750元的呢？

▼▼▼MagSafe到底憑甚麼賣到那麼貴？▼▼▼

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1）MagSafe源自Macbook

Apple的MagSafe最早出現在Macbook筆記本電腦系列上，當初是為了解決筆記本電腦用戶總會無意間踢到充電線的情況，所以Apple推出了MagSafe磁吸充電線接口來解決這種問題。而此後Apple在Macbook上換掉了MagSafe磁吸接口改換成Type-C接口作為供電口。之後在一段時間裡我們幾乎看不到MagSafe的身影，直到iPhone 12的推出，將MagSafe重新帶回到大家的視線，讓大家突然意識到「Apple原來還有個MagSafe」。

而iPhone 12系列中應用的MagSafe磁吸功能Apple針對手機設備進行了大量的適配。本身iPhone MagSafe是由iPhone機身背部內增加的一圈磁體+各種MagSafe組件組成，核心依然是「磁吸」參與，實現無線充電、卡包、移動充電等功能。Apple基本靠一己之力開創了MagSafe一大周邊配件品類，第三方及華強北都在爭相推出平替產品。

2）同樣是Magsafe表現卻大不相同

Apple為iPhone推出的Magsafe充電寶，雖然第三方都已經推出了不少優秀的平替產品，但單從適配iPhone和做工層面來看沒有一家可以和原廠的Magsafe相提並論。而充電速度和電池電量第三方普遍高於原廠Magsafe充電寶，且價格便宜了不少，如果預算不是很充足的朋友建議可以考慮第三方用來日常使用。

雖然同樣都是給iPhone手機無線充電，但Apple原廠的Magsafe充電寶在充電策略這塊甩所有同類產品好幾條街。因為在Apple看來簡單的做大容量或提升充電速度這種事情技術含量並不高。Apple更願意做些真正和用戶體驗相關的功能研發，而不是簡單的堆料提升參數。目前，第三方也只能在電池容量和充電速度方面進行提升。

Apple為Magsafe充電寶也制定了一整套充電策略：當用戶使用Magsafe和iPhone的時候，用戶給iPhone插上充電線的時候，系統會優先給手機充電到80%的電量，然後才開始給外接Magsafe充電寶充電。等手機和Magsafe都到充到了80%的時候，就會以涓流充電的速度給兩者同時充電，直至兩者都充滿。Apple的這套充電策略很好的保護了iPhone和Magsafe充電寶的電池健康，可以提升產品使用壽命。

這一點就有點厲害了，這也是為什麼這款Magsafe充電寶敢賣這麼貴的一大原因之一。另外，原廠Magsafe充電寶是可以通過iPhone系統對其進行手動開關的，這也是第三方Magsafe做不到的。另外，還有一個尚未解鎖的功能就是可以讓iPhone給Magsafe反向充電（官方至今未解鎖此功能）。

3）Magsafe的缺點

首先，毋庸置疑過高的定價，講真的要不是土豪果粉，大部分人是不會考慮這麼貴的配件去入手的。其次，這款Magsafe充電寶有部分用戶反映在使用過程中會出現發燙的情況出現，且伴隨著發熱的出現，Magsafe會通過降低攻略來保障安全，但這也極大地損失了充電速度，不知道未來Apple會不會改變下整體的策略。

另外，充電容量太小，可能是處於安全或便攜性的考慮，這款Magsafe充電寶的電池容量僅有2920mAh（7.62V，11.13Wh），可以說連一台iPhone 13的電池都餵不飽，跟何況更大的iPhone 13 Pro/Max。難道官方在暗示我們多買幾塊嗎？ （玩笑啦），畢竟用戶買這款無線Magsafe充電寶不僅僅是用來應急的，期望未來Apple能夠推出更大容量（能上飛機）的Magsafe無線充電寶。

最後，就是充電速度真的有點慢，官方原廠的Magsafe最大功率僅為15W（需要Magsafe連接充電頭狀態下），而第三方Magsafe最高才到7.5W，這都已經2022年了，這充電速度真的說不太過去；另外，Apple的產品嘛，對於Android手機的兼容性方面多少都會有些不友好，這款Magsafe充電寶也不例外，有線模式下是不能給Android手機充電的哦。

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