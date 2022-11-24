Acoustune ST2000 CM耳機試玩｜日本耳機品牌以旗艦級耳機HS2000MX為基本，推出CM客製耳機計劃，8月曾在香港高級音響展率先提供小量名額，由於全機由日本師傅手工製作，疫情令開工人手更加緊拙，名額非常有限！現在廠方宣布於Black Friday期間重開訂單，機會難得，記者即時去試玩了解。



源自Acoustune HS2000MX｜手動換芯換聲

Acoustune 這日本耳機品牌在港日兩地均大受歡迎，工業感十足的內外雙層金屬圓柱型機身，已成品牌標誌性設計，後來Acoustune HS2000MX 旗艦級耳機將內外雙層金屬機身的概念玩得更盡，名為「可換式腔體設計」概念名為 Acoustune Capsule Technology（A.C.T）。

Acoustune ST2000的前身HS2000MX（鍾世傑攝）

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而2022年8月香港高級音響展中，廠方發表了Acoustune ST2000 CM耳機custom made計劃，客製後 HS2000MX 更緊貼用家耳道，提升隔音度及舒適度，音色更傳神，同時提正了音色，加上機面、耳膠位、腔體單元可自組不同的配搭，可玩性亦都同時提升。

Acoustune ST2000 CM耳機試玩（鍾世傑攝）

左邊是原版HS2000MX，右邊是ST2000，視乎用家耳型，耳膠部份可能會相當巨型。

左邊是原版HS2000MX，右邊是ST2000（鍾世傑攝）

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勁多顏色組合

機身有黑／銀／金3種，耳膠有黑／透明／黃／綠／紅，自由組合喜歡的配色，反而4款腔體外露的位置不多，換成那一款都不太影響外觀。硬要講一款心水，會選金+綠+金色的腔體，感覺很像玉配，耳機界少有的外觀。

（鍾世傑攝）

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4種機芯各有特色

「可換式腔體設計」A.C.T，其實就是將外框跟機芯腔體完全獨立，只留有傳送聲音用的端子，玩家可人手扭開外層的螺絲，輕鬆更換內層「核心」腔體。有如四驅車針對不同跑道換磨打。現時已推出了4款A.C.T可換腔體，令到HS2000MX 變出更多種聲低、聽出更多變化。

可換腔體令到HS2000MX 變出更多種聲低、聽出更多變化。（鍾世傑攝）

現時已推出了4款A.C.T可換腔體（鍾世傑攝）

Acoustune ST2000 CM耳機內容／服務收費一覽

如果你已經攤有HS200MX，可加$6,000升級。原機不會回收，另外為你製作一組可獨立使用的Acoustune ST2000 CM耳機。（$6,000／不包耳機線及ACT腔體）



全新用家可直接購買，全套包已包含ARS151 線材、便攜耳機盒，可從ACT03 或 ACT04 腔體中選1對。（$15,800）



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