早排BLACKPINK 成員Jennie 在美國登台時發生舞台鑑聽耳機 （In-Ear Monitor）漏電疑雲，最後本人解釋只是一時失去平衡，但歌手登上大舞台時必用的「入耳式鑑聽耳機」IEM （In-Ear Monitor）就成為焦點。



平價一樣玩到IEM

不要以為一定要好像BLACKPINK成員一樣有64 Audio、Westone等大公司支援，訂製耳機才可以用「Ear Mon」，其實市面最平1千唔使就買到。而舞台鑑聽耳機跟一般用來聽流行曲的入耳式耳機又有何分別？本文都會略作解釋。

BLACKPINK成員LISA使用的Westone ES80耳機

BLACKPINK成員都擁有很多對In-Ear Monitor監聽耳機，圖為64 Audio出品。

BLACKPINK Jennie 疑耳機漏電｜演出途中忽然雙手揞胸尖叫

In-Ear Monitor鑑聽耳機之起源

「入耳式耳機」( In Ear Monitor／IEM／耳內監聽器)機身根據人體工學設計，緊貼用家耳型並貫入耳道，最大用處就是隔絕外界聲浪。

In-Ear Monitor監聽耳機 acoustune RS Three

監聽耳機特點 1）強調清晰音質



監聽耳機特點 2）注重辨識及分離樂器及人聲



監聽耳機特點 3）隔絕外界噪音，讓樂手在音樂會的噪音中聽到自己在演奏甚麼。



監聽耳機特點 4）與後台清楚聯絡，調節各種音響設定，聽從指揮。



這類耳機是由美國人Jerry Harvey發明，本來只是應樂隊Van Halen幾位成員要求製作，希望能有一對特殊用途的「Ear－Mon」耳機，後來成為演藝界不可或缺之物，JH至今仍是耳機界之神級人物：

Jerry Harvey

外型相似｜聲音取向大不同

雖然「入耳式」甚至「CM」如今已經普及至一般用家市場，但調音取向則變成要味精、要夠爽；而堅持忠於原音，力求原汁原味重現錄音時樂器聲、歌聲，就可以稱為「監聽耳機」。而近期市面就有兩款值得試用，調音取向取「中庸之道」，盡力還原中帶一點點味道，令用家以最平價錢，一對耳機兼顧工作及娛樂。

日系之作 acoustune RS Three（$980）（鍾世傑 攝）

頭戴式耳機推薦｜Sennheiser Sony B&W 1More｜學BLACKPINK戴耳機

日系之作 acoustune RS Three

日本名廠 Acoustune 精於生產聽圈耳機，向來都是走Pop、Rock路線，2021 年開發 RS 監聽系列，2022年新作 RS THREE 是以首作 RS ONE 為基礎，並改良了音質技術，改用最新 9.2mm Myrinx EL-S 動圈單元，外殼及內部設計更加堅固，抗衝擊、耐熱和抗汗，真正照顧舞台／後台音樂工作者需要。

透明的機身很漂亮，能看到內部的9.2mm Myrinx EL-S 動圈單元。

RS Three優點是平得來耳機線用料靚，而且有很多小配件，相當抵用。

不要擔心RS Three只是一對開工機，也適合一般人娛樂聽歌之用。記者以iPhone／Apple Music加上Sony PHA-3耳擴去推動RS Three，動感十足，還原度非常高，聽久了也不怕會累會膩，適合喜歡低音量適中，想細心欣賞人聲、樂器及現場演出氣氛的用家。（$980）

記者以iPhone／Apple Music加上Sony PHA-3耳擴去推動RS Three（鍾世傑 攝）

1More SonoFlow vs Sony XM5 街頭評測

Shure SE215 紫色特別版｜平價美聲經典作再現

Shure這品牌，全部耳機都是監聽取向，問各個現場演奏及需要在錄音室工作的樂手，Shure都是業內數一數二精準、實用之選。當中Shure SE215已賣了十年的入門機款，品牌對它信心十足，10年來不斷推出新色，都沒改動過任何單元及用料設計，因為沒有甚麼多單元巨型機身，細機身長時間配戴亦非常舒適、而且隔音度相當理想，簡單的單動圈微型發聲單體，聲音優美，是超高CP值的入耳式耳機。（$968）

Shure SE215 紫色特別版（鍾世傑 攝）

頭戴式耳機推薦｜Sennheiser Sony B&W 1More｜學BLACKPINK戴耳機

Sennheriser IE 100 Pro

德國名牌Sennheriser 的 IE 100 Pro 改良自同品牌舊機，簡潔而實用，10mm單元為近年新設計，聲音圓潤，適合音樂工作者常時間配戴。且機身輕巧配戴舒適，耳機線駁位及線材都非常耐用，經得起舞台工作激烈考驗。（Sennheriser IE 100 Pro / $998）

（Sennheriser IE 100 Pro / $998）

Westone Audio Pro X10

Westone Audio是監聽耳機的名牌，這款Pro X10是它們監聽系列最入門之作。耳機空巧而耐用，使用丹麥Linum Hiend耳機線，整體音色清晰準確，因為是動鐵耳機，易於推動，三頻平均質素高。（$1200）