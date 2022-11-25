Ulefone 超高規三防機實試｜現今的智能手機市場，主要流行纖薄、大屏幕，但如果需要長時間於戶外工作，例如地盤／保安類型工種，這類型的手機就顯得太過脆弱、且續航力未必足夠支援長時間待機。



Ulefone 三防特種機 Power Armor Pro 16 Pro（蔡浩騰 攝）

幸而還是有廠商努力填補市場空白，例如向來有不少特別機型推出的 Ulefone，早前就有一部標榜大電、大聲兼三防的機種登陸香港，就是今日試玩的這一部 Ulefone Power Armor Pro 16 Pro。

Ulefone Power Armor Pro 16 Pro 上手、罕見大件三防之作

一般的智能手機，為了將機身做得輕巧纖薄，多數會作出多方面的妥協，最常見的就是機身續航力與保護性會相對較差，而以＄1,799 平價引入香港的 Ulefone Power Amor Pro 16，開發方向就可謂完全相反。

Ulefone Power Armor Pro 16 機身厚 18.3mm，重量為 405g，對比一般手機厚重逾倍，但仍然是可以一手掌握且可以放入褲袋內的水平（蔡浩騰 攝）

Ulefone Power Armor Pro 16 內置了一般智能手機幾倍大的 9600mAh 大電池，另一方面又支援MIL-STD-810G 軍規防摔及IP68/IP69K 防水防塵認證（亦即目前市場上的防水防塵等級，可以防禦高達 80°C 的高壓高溫水噴射），但亦因為如此機身變得相對厚重。

由於需要加入額外的防護，Power Armor Pro 16 的邊框甚厚，而且兩邊有明顯的金屬邊框加持（蔡浩騰 攝）

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實用功能為主、大喇叭潛力非凡

Ulefone Power Armor Pro 16 採用的處理晶片為入門定位的 MediaTek Helio G25，基本上不會預期它在效能上會有甚麼驚喜，但就志在配合 9600mAh 大電可以做出高達 528 小時的待機時間、52 小時的通話時間。

Power Armor Pro 16 的主要價值在機身上的其他硬件配置上得以體現，其屏幕支援了手套模式、又可以進行水下拍攝，另外電筒亦亮度充足，似乎將其當成工程用機非常合適。

另外位於其機身左方的實體「智靈鍵」，除了可以在安裝 Push-to-Talk 對講機類型的 App 時可以當作通話鍵使用，用戶亦可以自行設定不同的功能或打開 Apps 的操作。

Power Armor Pro 16 的背面，擁有一個十分顯眼的大體積喇叭，如果以娛樂用途計，其質素當真不怎麼樣，用來於露營時聽歌、聽收音機當無傷大雅，然而其最高輸出可以達到 122dB，最大用途是在緊急時進入 SOS 模式，發出超大音量的警報作求救或威嚇之用。

其他手機的鏡頭位置，來到 Armor 16 Pro 上卻變成了大大個喇叭（蔡浩騰 攝）