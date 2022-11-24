iPhone 的價格動輒數千元，Pro Max 系列更有款式破萬元，如果每年要換機的話，對銀包的負擔極大。除了個人喜好之外，其實一部 iPhone 用多久才要換呢？用家可以參考一下以下 4 點：



1）iOS 系統是否支援

iPhone 有很多軟件功能，都要透過 iOS 版本來實現，就算舊 iPhone 的硬件不及最新一代，但只要更新 iOS 也能使用部分新功能。特別是每年出新 iPhone 時，同步公開的新一代 iOS 版本，都會加入很多實用功能，如 iOS 16 的個人化鎖機畫面，只要能更新的 iPhone 都可以使用。

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一部 iPhone 大約可以經歷6～7個 iOS 版本，如 iPhone 6s 由 iOS 9～iOS 15，到最新的 iOS 16 才不能再更新。除了功能外，iOS 更會新增和修復手機的安全性，如未能更新系統，就有機會出現漏洞，而且不能透過更新解決。因此，如果 iPhone 不能再更新最新的 iOS，就算是一個是時候換機的徵兆。

2）電池續航力情況

就算 iPhone 的硬件效能多好，電池始終是消耗品，根據不同的使用習慣，電池續航力都會有不同程度的衰退。用家可以在「設定」＞「電池」＞「電池健康與充電」中，查看 iPhone 的電池健康情況，如低過 80% 就要考慮是否換電，或換手機。

3）效能表現

隨著技術的提升，很多 App 都會同步升級，對硬件的要求也會更高，特別是手機遊戲。當使用較舊的 iPhone 運行時，就會出現 lag 機或延遲的問題。如發現 iPhone 變慢﹑開 App 吃力的話，可能就是手機開始落後的徵兆。



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4）硬件升級

有留意 iPhone 發展的話，都不難發現並非每代 iPhone 都是大改變，如新設計外表，由TouchID升級至FaceID，就是兩代間很明顯的升級。因此，如正使用的舊 iPhone，對比下一代手機的升級並非明顯的話，就可以先等一等，直到 Apple 推出大改動的 iPhone 才作考慮。