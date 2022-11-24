兒童打機｜求學年紀的兒童很容易沉迷手機遊戲，除了影響學業，更可能危害身體健康，近年電競風氣更是令兒童對於成為職業電競選手帶有無限憧憬，令家長大為頭痛。但其實要讓小孩子戒掉對打機的癮，方法不少，中國內地一位媽媽的招數更是令人拍案叫絕。



8歲兒休學全時間打機、家長設 KPI 須日打 16 小時

除了食飯、睡覺之外的所有時間都用來打機？小孩子聽到應該會以為那就是天堂，但只要親身體驗一下，或者就是另一回事。

沉迷「食雞」的8歲半男孩（圖 遊民星空）

中國湖北武漢的一位 8 歲半、仍在就讀小學三年級的小男孩，近日沉迷於《和平精英》（亦即是內地版本的《PUBG Mobile》、俗稱「食雞」遊戲），對學習表現得興趣缺缺，不論家長、老師如何勸說，他就只回答：「不學了，我要玩」。眼見情況越來越嚴重，家長與老師商討後決定「成全」孩子，讓男孩休學，並留在家中全時間打遊戲。

而為了實現孩子全時間打機的「夢想」，該對家長就為兒子訂立了一套「沉浸式」遊戲生活的規則 － 為每日的遊戲時間設 KPI，必須打足 16 小時，中間三餐會定時供應，但逾時不侯；除了要打足時間之外，為了成全兒子成為電競選手的計劃，又要求他每日中午、夜晚對於進行過的遊戲表現進行復盤檢討，寫出的報告還要經家長批注。

兒子 3 日已經崩潰 4 次

可以沒日沒夜的打遊戲，8 歲兒子當然沒有想那麼多，當即一口應承。在「沉浸式」遊戲生活實施的第一日，兒子表現得異常積極，早上 6：45 準時起床、7：00 已坐在桌前開展當日份的遊戲。然而上班式的強制遊戲，還要滿足 KPI、寫報告，結果可想而知。

當計畫進行到第三日，家長表示兒子已經對遊戲產生厭惡感，更已經崩潰了 4 次之多；家長在接受訪問時還稱，在稍後會找來多達 100 位的榜首大神級別玩家與兒同場對戰，讓他親身體驗一下職業世界的殘酷。

相信 7 日休學期結束之後，男童的學習未必會有進步，但起碼不會每日嚷著說要打機了。

資料來源：遊民星空、新浪