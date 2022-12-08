旅行攻略、AR地圖導航｜相信各位身邊總會有認識一、兩個超級「路痴」，不單沒有方向感，就連將手機的 Google Maps 放到他們跟前，一樣不懂分清東南西北、一樣會迷路，對這些人來說，出國自由行旅遊簡直就是一個惡夢。



早年以測試功能加入 Google Maps 的實景導航功能，現在已經成為正式版功能（圖 Google）

不過 Google Maps 地圖早在數年前就試行了一個相當實用的功能，亦在近期正式成為 App 內的正式功能，那就是運用了 AR 技術的「實景導航（Live View）」；趁著今次到日本工幹，《香港01》科技玩物記者就在日本實地再測試這個功能。

Google 地圖實景導航、滿足 3 大條件才用到

簡單而言，實景導航功能就是將原本存在於平面地圖上的 Turn－by－Turn 導航功能立體化，透過手機將方向指示與用戶眼前的實景結合，以更簡單直接的方式為用戶提供步行方向。

而要用到 Google Maps 實景導航功能，首先要滿足 3 大條件：

－ 你可以接收到 GPS 訊號作定位、同時有建築物可供掃描

－ 你的目的地為步行可至

－ 你的手機需要支援 ARKit（由 iPhone 7 起所有 iPhone 都支援） 或 ARCore 技術（Android 手機支援列表）

日本實試、用 Google 地圖實景導航搵橫濱高達

位於橫濱的1：1元祖高達 Gundam Factory Yokohama，只會展出至 2023 年的 2 月底，想要朝聖的高達迷還有數個月機會（蔡浩騰 攝）

今次來到久違的日本，記者打算到下年頭就正式拆卸的 1：1 橫濱高達「朝聖」，而碰巧其展覽設施 Gundam Factory Yokohama 就位於海旁位置，需要步行一段距離方能到達，故正好利用 Google Maps 的實景導航功能帶路，而其使用步驟亦十分簡單👇👇👇

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與數年前的試用版本相比，Google Maps 實景導航功能的基本操作步驟分別不大，然而在手機的反應速度上、以及 AR 路標的顯示效果上，Google 明顯有花心機作改進，使現在的操作體驗有明顯提升，不會出現舊版本需要掃描很長時間、或是路標偶爾移位的老毛病。

以下亦為各位分享一下記者實地拍攝的橫濱高達 Gundam Factory 的實地拍攝照片作結👇👇👇