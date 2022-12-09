Wi-Fi 蛋｜曾幾何時，俗稱為「Wi-Fi 蛋」的流動數據路由器乃是港人出外旅遊時的必備產品，但隨著數據漫遊開始減價、平價外遊 SIM 卡的崛起，Wi-Fi 蛋的地位就被大受打擊，尤其是相關的租賃服務更是被認為又貴又不方便，在疫情期間更大規模損手離場。



過去的 Wi-Fi 蛋一機價格不低，故較少人會購買一部供外遊時用，然而如果足夠平價，其功能或者又足以與其他上網方案一鬥？

＄300 有找的 Wi-Fi 蛋、Zoho MIFI-H1

今次與大家測試的 Zoho MIFI-H1，是一部支援 4G LTE 連線的 Wi-Fi 蛋，功能上沒有甚麼特別，就是一如既往的插入 SIM 卡、接收 4G 訊號，再變成可以供最多 10 部裝置共用網絡的 Wi-Fi 路由器。

Zoho MIFI-H1 的設計非常簡約，只有白色塑膠外殼以及三枚分別代表訊號接收、Wi-Fi 訊號以及電池的指示燈（蔡浩騰 攝）

然而 Zoho MIFI-H1 有兩大特別，第一就是 － 便宜，它的售價不過是＄299，是以往同類產品的五份之一，即使在外遊時與家人人手一機、甚至在旅途中遺失 1～2 部，都未至於會「肉痛」。

另一方面它的體積亦相當迷你，只有半部手機大小，即使連內置的電池計算亦只有 130g，不會對彌足珍貴的行李空間構成負擔。

使用有一定技術門檻

Zoho MIFI-H1 的網絡規格並非最新，制式方面最高可支援至 4G LTE，另外支援最高 300Mbps 的下載速度及 100Mbps 的上載速度，其實與幾年前的 Wi-Fi 蛋規格沒有兩樣。

不過如果是用於外遊的話，就有一定的技術門檻，首先需要用戶自己購買 SIM 卡，而 Zoho MIFI-H1 的最終上網速度亦會因此 SIM 卡的表現而異。

今次記者利用在日本機場買來的 Ninja WiFi SIM 卡，插入後的下載速度在 6～7Mbps 左右，與插入手機時的表現一致，但當然亦不算快。

另一方面，外遊 SIM 卡有不少都需要設定 APN，此時就需要用戶在連接 Zoho MIFI-H1 的網絡後，再輸入內聯網 IP 進入機內，於登入過後才可以設定／編輯 APN Profile👇👇👇

雖然所需要的資料在機內的電池下都能找得到，但整個設定過程並非一般沒有路由器設定經驗的用戶所能應付，是一個使用上的門檻。