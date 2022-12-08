安心出行｜日本國寶級賽馬騎師武豐（日文：武豊／Yutaka Take），更是近年手遊《賽馬娘》廣告代言人之一。原來今年53歲的他，一直都沒有使用智能電話的習慣，都是靠傳統摺機「ガラケー」過生活。而然根據日本報刊《體育報知》報道，武豐近日因前來香港參加國際賽事，策騎日本馬「金積驥」出戰12月11日舉行的香港盃。因必須使用「安心出行」才可進入餐廳用膳，被迫購買人生53年來首支智能手機，事件轟動日本。



沒安心出行無法堂食｜馬死落地行買手機

原來武豐在日本出發時仍然「下決心」買手機，他已準備好抵港後接受「0+3」安排，唯到涉並完成檢疫後，發現進入任何餐廳食店都需要出示「安心出行」。所謂「馬死落地行」，最終武豐只能向現實低頭，購買了一支智能手機，更笑言連安裝apps／應用程式的方法也不懂。

👉Google熱搜遊戲攻略Top10｜Pokemon朱紫阿爾宙斯上榜手遊人氣回落

注意：下圖僅為設計圖片

原圖為武豐於日本空傳LINE競馬功能，僅為設計圖片

スポーツ報知 網頁截圖

👉Google熱搜｜2022年香港熱搜關鍵字 疫情佔三位 一款手機排頭三

網民反應（連登討論區截圖）

+ 4

👉渣打信用卡疑被盜用｜客服熱線打唔通？教你4步極速自救保平安

武豐屬日本中央競馬會ＪＲＡ 國寶級騎師，出身賽馬世家，父親為傳奇騎師武邦彥（Kunihiko Take），策騎出賽已超過30年，奪得超過 4000 場頭馬，18度奪得日本冠軍騎師頭銜。

スポーツ報知 網頁截圖

👉高達神人買樓擺模型｜500隻珍藏含極罕品｜自製1米8元祖／獨角獸