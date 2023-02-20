實物大橫濱高達｜因為疫情關係，日本過去幾年新增的景點有不少都與港人無緣，其中就包括設置在橫濱海岸的 1：1 實物大可動高達，而其所在的 Gundam Factory Yokohama 自然正是眾高達迷在日本開關後必然「朝聖」之地。

Gundam Factory Yokohama 原定展期到 2023 年的 3 月就完結，但如果還未去過的話，亦不用太過著急了！因為官方在 2 月 20 日宣布1：1 實物大可動高達的展期將延長一年，各位慢慢計劃行程吧！



1：1高達進入最後倒數

（Gundam Factory Yokohama官網圖片）

各位可能有所不知，Gundam Factory Yokohama 乃是一個「期間限定」的特別展覽場地，原本在 2022 年 3 月 31 日就會被拆卸。

然而因為疫情關係，興建之後一直未能讓絕大多數的海外 Fans 進場，故有關方面就特地將展期延長一年，其後再在 2023 年展期完結前再度延長，至 2024 年的 3 月 31 日。

入場有咩睇？

實物大、1：1 比例的高達，在近年的日本已經非首次出現，由 2012 年起於台場設置的元祖高達起，Bandai 就已經在全世界各地興建了多部 1：1 高達，當中包括在獨角獸高達、ν高達、自由高達等等，但在橫濱海岸展出的 1：1 RX-78f00 卻是首次加入全身可動關節，可以做出下蹲及模擬步行等動作的高達。

1：1 RX-78f00 卻是首次加入全身可動關節，可以做出下蹲及模擬步行等動作的高達。（圖 Gundam Factory Yokohama）

而在橫濱 Gundam Factory Yokohama 展出的整組 RX-78f00 展品就十分巨型，遠望已覺得相當宏偉，另外它在每小時都會「動」兩次，展示不同動作以及聲光效果，最近為了配合《水星之魔女》播映，每小時都會加插一次《水星之魔女》主題的燈光 Show，並播放OP《祝福》，節目時間表在此👇👇👇

值得一提的，是 1：1 高達在日照與及夜間亮燈後都會展現出不同的視覺效果，硬核 Fans 可能會想一次看完兩種效果，如此就要抓緊日落前後的時間進場了！（冬天東京的日落時間超早，基本上 16：30 已經日落、18：00 前天已黑齊），以下為《香港01》科技玩物記者實地拍攝的夜景相片👇👇👇

1：1 高達在日照與及夜間亮燈後都會展現出不同的視覺效果（蔡浩騰 攝）

+ 1

「更上一層樓」值得嗎？

除了高達本體之外，還有周邊模擬格納調整設施的高架觀景台「Gundam Dock Tower」，而重點在於 Fans 是可以額外的 ¥3300 購票乘升降機到其上近距離觀看 1：1 高達的細節。

Gundam Dock Tower 可以上去的位置分為「5F」及「6F」兩層，而購票後每節時間約 45 分鐘，可以在高處觀賞到 1：1 高達最少兩次活動時的表現。

然而除了距離夠近，在 Gundam Dock Tower 上的視角其實比想像中差，於較低的 5F 長期只能看到 RX-78f00 的機側與背面，稍佳的位置在於 6F，不過同樣只有最外出位置可以看到整部高達；但雖如此，難得可以在高角度觀賞 1：1 高達，「人一世物一世」，不過＄190 港幣的價錢，相信不少 Fans 都會無慮即購票…

RX-78f00 在其中一次活動之後會轉頭望向 6F 觀景台位置，算是全時間中最佳角度，要自拍留影就趁現在啦！（蔡浩騰 攝）

包車、包食、包入場！Fans 必買限定套票

Gundam Factory Yokohama 的基本門票價格分為大人、小童價，分別為 ¥1650 及 ¥1100，至於上Gundam Dock Tower 的費用就劃一為額外的 ¥3300，官方網站可以註冊 Bandai Namco 的帳戶並直接購票、取得入場及上觀景台的 QR Code。

趕時間的話，可以預先在手機上買定 QR Code 門票（蔡浩騰 攝）

但除此之外，Bandai 方面近日就與東急電鐵、橫濱高速鐵路合作，推出「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 車票」套票，內含 Gundam Factory Yokohama 入場門票、可以在場內餐廳「Gundam Cafe Yokohama Satellite」內使用的 ¥1000 抵用券以及可用於「東急線」和「港未來線」全線的一日任用乘車票。

套票價格分為大人用的 ¥3000 以及小童用的 ¥2000，除了內容十分抵玩，其票卡上亦印有 1：1 橫濱高達的相片，本身已極具收藏價值，可謂 Fans 近日入場必買！

車票卡面分為「大人」、「小童」，分別印有夜間及日間 1：1 高達的相片

「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 車票」套票的發售期原定只到 2023 年 2 月 28 日，比 Gundam Factory Yokohama 更早一個月講「拜拜」，然而隨著 Gundam Factory Yokohama 的展期延長，此套票會否繼續發售就有待官方公布確定。

Gundam Factory 會場限定紀念品

位於橫濱的1：1元祖高達 Gundam Factory Yokohama，只會展出至 2023 年的 2 月底，想要朝聖的高達迷還有數個月機會（蔡浩騰 攝）

遠道來到日本橫濱看高達，當然少不免想買手信、紀念品回港吧？Gundam Factory Yokohama 除了入場有附送一隻 1：200 的 RX-78f00 作特典之外，場內內共有兩個紀念品的景點。

其一為 Gundam Base Yokohama Satellite（星期二為定休日），內有大量 RX-78f00 主題的模型，以及不同的周邊商品販售，當中最抵買的，應該是目前在香港正賣＄1600 或以上高價的 RX-78f00 超合金，會場價也就折合 ＄1200 左右。

+ 3

另外主題餐廳及地下的流動餐車都有不少高達主題的餐點，如果想要有紀念品帶走的話，可以購買爆谷、膠樽裝特飲與及玻璃杯裝的布甸。