日本旅遊上網｜很快就到聖誕、新年長假期，相信不少人都已經在計劃外遊，其中一個熱點將會是開關不久的日本。而準備到當地旅遊之前，上網方法當然要預先準備，但如果趕不及預先買旅遊 SIM，到當地後再另外購買一張 SIM，還是另購漫遊方案在當地使用？



今次《香港01》科技玩物到日本一遊，就順道測試、比較了這兩個港人十分常見的遊日上網方法。

漫遊數據 vs 落地買 SIM、4 大範疇比拼

【1】售價

單講售價的話，落地購買的 SIM 卡本身種類不少，而價格豐儉由人，我們今次選擇的是 8 日間含無限數據的 SIM，售價為 ¥4800、折合港幣為＄275 左右，即平均約＄34.3 一日。

我們今次選擇的是 8 日間含無限數據的 SIM，售價為 ¥4800、折合港幣為＄275 左右

對比在香港預先購買的旅遊 SIM 卡昂貴，但相信在不少人的印象當中，其一定會比打開自己手機電訊商的漫遊日費更便宜。

然而現在不少電訊商的漫遊Plan 都已經非常抵玩，甚至推出了多日的套餐價，以我們今次在日本實地測試的 SmarTone 漫遊為例👇👇👇

即使是包航機上空中漫遊的高價 Plan，都不過是＄268／8 日，平均每日＄33.5（圖 SmarTone）

即使是包航機上空中漫遊的高價 Plan，都不過是＄268／8 日，平均每日＄33.5，比落地買的 SIM 卡更為便宜，而且 SmarTone 數據漫遊的優勢還不止體現在價格之上，下文繼續講。

【2】網絡接收

在機場購得的當地 SIM 卡，網絡由日本一間以平價 Plan 見稱的 IIJmio 提供，不論是有限還是無限數據方案，其網絡都只支援到 4G LTE，而且覆蓋率並不算好，有小部份時間會見到手機的接收掉落 3G。

反觀 SmarTone 在當地收到的網絡為當地最大電訊商之一的 SoftBank，而且更用到他們的 5G 網絡，覆蓋亦更為全面，在關東、關西的著名旅遊景點都可以保持 5G 訊號，而即使收不到 5G，也頂多只是改以 4G 接收，速度方面更是令人十分有驚喜。

SmarTone 數據漫遊在絕大多數時間都能保持 5G 網絡接收（蔡浩騰 攝）

【3】上網速度

經過我們多次的實地測速，以 SmarTone 漫遊數據 Plan 在當地使用 SoftBank 的 5G 訊號，絕大部份時間下載速度都可以突破 100Mbps、甚至是 200Mbps（最強一次更是突破了 700Mbps），可以斷言與香港本地上網的速度不會有太大分別。

在京都鐵路站外，更一度得到 700Mbps 以上的下載速度（蔡浩騰 攝）

當然，漫遊數據牽涉電訊商成本，當然不會讓用戶無限量燃燒數據。在每日 1GB 的 FUP 數據用量用完過後，SmarTone 數據漫遊會實施限速，但仍然有 512Kbps、即 0.5Mbps 的水平，對比坊間其他會限至 128Kbps 的方案已經快速不少，如果真是心急要繼續全速，用戶亦可以另加＄30 換取另外 1GB 的全速數據用量，算是提供了選擇彈性。

每日 FUP 用量用完後，用戶亦可以另加＄30 換取另外 1GB 的全速數據用量，或等到當地 00：00 再重新計算 1GB 用量，有不俗的彈性（蔡浩騰 攝）

至於落地購買的 IIJmio SIM 卡，即使接收的是 4G 網絡，測速數據速度時，下載速度更未曾試過超過 10Mbps，對比 SmarTone 數據漫遊的速度可以相差超過 10 倍有多。👇👇👇

【4】設定難度

不少在日本當地買的 SIM 卡，同樣需要設定 APN 方能使用（蔡浩騰 攝）

而最後一點必須要指出的，是落地買 SIM 有很多時侯會牽涉到其他設定上的痛點，例如記者購入的 IIJmio SIM，在使用前就必須要人手設定 APN，方可以進行數據傳輸，對於絕大部份不諳科技的普通用戶而言，這個看似簡單的設定，很可能成為完全失聯的契機。

而香港電訊商的數據漫遊方案，包括今次的 SmarTone 月費 Plan，基本上只需要將手機內的漫遊功能開啟，在飛機降落的一刻就已經可以利用當地網絡，不需另外換卡/插卡，又可以保留原有的香港手機號碼繼續使用，整個過程就無痛得多。

在到達機場時，SmarTone 用戶已經可以收到提示 SMS，只需要將手機內的漫遊功能開啟，在飛機降落的一刻就已經可以利用當地網絡（蔡浩騰 攝）

總結：數據漫遊性價比更高



以上四個簡單比拼，已可見利用SmarTone 數據漫遊方案對比落地買 SIM 的多個好處，不單速度、穩定性更佳，更重要是價錢實惠，在準備下次的日本之行時，不妨將這個上網方案都納入考慮。



至於 SmarTone 數據漫遊在日本當地不同地區的應用與測速結果，我們稍後亦有更詳細文章，有興趣的話可以留意頻道更新。