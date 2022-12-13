Apple推出摺疊機？明年除iPhone 15外還有Flip版：雙螢幕、動態島

隨著可彎曲、摺疊的軟性螢幕製作技術越來越精良，手握柔性顯示螢幕具自我修復功能專利的蘋果，也一直傳出要推出摺疊 iPhone 新機。就在日前 Display Supply Chain Consultants (DSCC) 分析師 Ross Young 明確指稱，蘋果有望在明年推出首支可摺疊手機後，近日一款名為「iPhone 15 Flip」的新機渲染圖曝光了。



網傳iPhone 15 Flip會是這樣子，大家喜歡嗎？

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綜合多方消息指出，這款名為「iPhone 15 Flip」的摺疊 iPhone 或將搭載 6.8 吋 Retina XDR 主螢幕，採用上下翻蓋的設計，可摺疊 20 萬次；同時今年 iPhone 14 Pro 系列獨有的動態島功能，也將放置在「iPhone 15 Flip」之中。

和 Samsung Galaxy Z Flip4 一樣，也具備可顯示時間、通知訊息等的副螢幕，搭載雙鏡頭規格分別為 4800 萬像素主鏡頭與 1200 萬像素超廣角鏡頭。

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