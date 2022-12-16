天氣寒冷，就算在家中也能感受到寒風刺骨，整天也離不開暖爐﹑暖風機半步。近日，中國湖北就有一宗暖風機的家電意外，使用時發生短路冒出火星，本來可以安全處理，可是該市民竟直接潑水救火，結果導致爆炸引燃。



中國湖北黃石有一單位，業主在使用小太陽暖風機取暖時，突然發生短路冒出火星。業主在未有拔除電掣的前題下，情急馬上把一盆水潑去暖風機上，導致爆炸引燃去附近的沙發上，造成嚴重火災。從微博＠中國消防的影片看到，肇事單位外明顯有濃煙冒出，經過約半小時的撲救，成功將火撲滅，不過單位基本上已全被燻黑。

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雖然水能滅火，但其實火災也有種類之分，而由電器引起的「電火」，千萬不能先用水來救火，更不可用水直接潑到起火電器上。因為水有導電性，當電器短路起火時，直接潑水有機會漏電，人體接觸到水更可能會發生觸電事故。同時，電器中發熱的零件﹑顯像管，也可能會因為潑水令溫度突然降低而爆炸。

「小太陽」暖風機的尺寸細，適合放在較細的家居空間使用，很多品牌都有推出類似的產品（圖／Google 參考圖片）

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家電起火正確處理方法

當家電冒出火光或起火，第一時間應先切斷電源，再用乾粉﹑二氧化碳氣體式滅火筒或淨劑滅火筒撲救。如火勢擴大難以控制的話，就應及時離開現場並報警求助。

資料來源：微博＠中國消防

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