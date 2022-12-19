平價 Mesh Wi-Fi Router｜眨眼又到 2022 年尾，迎接新的一年，有否想過為家中的網絡環境進行升級呢？

對於香港小而複雜的家居環境而言，近年發展得十分成熟的 Mesh Wi-Fi 路由器可謂最佳選擇，但在升級的同時又不想要大灑金錢，其實市場上都有不少平價選擇。



消費者組織 Consumer Reports 會定期測試不同的科技產品，包括 Mesh Wi-Fi Router（圖 Consumer Reports）

美國方面性質類似香港消委會的消費者組織 Consumer Reports 早前就精選了 5 款定價在＄250 美元、亦即約＄2000 港幣以內的 Mesh Wi-Fi Router 選擇，各位有意用低價升級家中上網設備的用戶可以參考一下。

Mesh Wi-Fi運作原理及優點剖析

對 Wi-Fi 上網設備沒有太多認識的朋友，可能不太了解甚麼是 Mesh Wi-Fi，其實它是近年新興的 Router 制式，可以讓 Wi-Fi 連線連接的範圍擴大，特別適合布局複雜的香港家居👇👇👇點圖放大即睇Mesh Wi-Fi Router點解連接更易👇👇👇

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美消委會推介 5 款平價 Mesh Wi-Fi Router

在「加強版」的 Wi-Fi 6E 制式產品已經開始量產、下一代 Wi-Fi 7 又蓄勢待發之時，Wi-Fi 6 制式的路由器的價格最近都有顯著下調，今次 Consumer Reports 提供的 5 款平價 Mesh Wi-Fi Router ，絕大多數皆為 Wi-Fi 6 制式。

而在應用、功能方面看，Wi-Fi 6 制式的 Mesh Wi-Fi Router 對於香港相對面積較細的住宅單位已經夠用有餘，而且技術成熟，可以做到穩定性高的快速網絡連接，故今次的名單參考價值相當不錯👇👇👇

【1】Linksys AX3200 E8452（2 個裝）

Linksys E8450 系列中的兩件裝 E8452，支援 Wi-Fi 6 制式，在 Consumer Reports 的測試當中獲得了 83 分不俗的綜合分數，其容易設定、會自動進行固件更新，對於網絡新手而言十分親民。

而Linksys 此款出品的最大強項在於機身上具備足足 8 個的 LAN 線槽，可以讓需要更穩定連線的裝置以有線方式連網（例如遊戲機、電腦等等）。

香港現價：約＄1800

【2】Asus ZenWifi AX1800 XD4 (3 個裝)

如果需要更大覆蓋的 Wi-Fi 6 網絡，ASUS 旗下推出的 ZenWiFi XD4 3 件裝就算是一個價格相對親民的選擇，據 Consumer Reports 的測試結果，ZenWiFi XD4 在中、長距離的網絡表現最佳，但機身較細小的它，每個節點都只有 3 個 LAN 線插槽，而且沒有 USB 插槽供使用。

香港現價：約＄2300

【3】TP-Link Deco W6000 AX3000 (2 個裝)

TP-Link Deco W6000 2 件裝在 Consumer Reports 中的表現十分不俗，在短、中、長距離都能交出穩定且快速表現。而 TP-Link 專屬的手機 App 就讓 Router 的前期設定變得十分簡單，而在設定完成之後，其更會自動進行固件更新，在優化速度的同時令用戶免受黑客／病毒入侵。

香港現價：約＄1800

【4】eero 6+ AX3000 R010211 (2 個裝)

要 Mesh Wi-Fi 網絡連接功能，且又著重價格的話，早幾個月由 Amazon 推出的 eero 6+ 系列 Wi-Fi Mesh Router 就絕對要留意，其 2 件裝價格為＄1300 左右，要足 3 件都不過是＄1600 左右，支援 Wi-Fi 6 的它在功能上沒有太多可挑剔之處，而且 Amazon 官網亦支援直送香港。

唯二的缺點大概是各節點機身上只有 2 個 LAN 線槽位，同時因為太平價的關係，其在 Amazon 官網經常缺貨，想要購買的朋友需要時時查看上架情況。

香港現價：約＄1300

【5】Google Nest Wi-Fi（3 個裝）

在今次 Consumer Reports 提供的名單當中，Google Nest Wifi 是其中唯一仍然只得 Wi-Fi 5 制式的 Mesh Wi-Fi Router。

推介它的主要原因在於中、遠距離外的收發性能，以及相對簡單的設定過程；但它每個節點所能提供的 LAN 線插槽也就得 2 個，在香港沒有行貨、同時水貨價格亦較貴，相比之下，Amazon 的 eero 6+ 應該會更為抵玩。

香港現價：約＄2000