隨身SSD／HDD硬盤續跌價！30款腦場最新價　$299買到500GB SSD

SSD／HDD腦場格價2022｜記憶體市場價格在 2022 年整年都呈下跌趨勢，近月更是觸及數年內的罕見低位，除了砌機用的記憶體相當抵玩之外，一些 USB 介面的外置流動硬碟價格亦十分吸引，有需要「趁低吸納」的話，可以參考一下今次的腦場格價報告！



不少評論認為記憶體格價將在2023第一季回升，現在正是低價入手 SSD／HDD 的機會（蔡浩騰 攝）

HDD 硬碟低至＄0.14／GB

如果是容量先決的用戶，首推當然是容量更多但讀寫速度相對較低的 HDD 隨身硬碟，目前不同品牌的出品絕大部份已以 1TB 容量起跳、最大可達 5TB，而且容量均價是越大越便宜，最低價可以達至約＄0.14／GB，例如 Seagate Expansion 的 5TB 版本就只售＄746，相較 1TB 版也才貴＄430 左右，預算夠當然是有大買大。

而在 HDD 產品群中，亦不乏有標榜高防護力的型號如 SanDisk G-Drive、Buffalo PGF、ADATA Durable 等等，有額外要求當然要加錢，然而也就比其他同容量選擇貴＄200～＄400，以 ADATA Durable HD330 為例，其 5TB 版本亦只售＄979，是千元之內的高防護硬碟選擇。

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SSD 抵玩價、＄300 有找買 500GB

至於以讀寫速度為主的用戶，主力就要尋求 SSD，容量方面雖然會較 HDD 方面少，但在平價範圍內已經可以買到 480GB／500GB 的型號，其中 Western Digital 以及 Transcend 兩大品牌在此容量水平都分別推出了＄299 的抵玩選擇。

在中速型號方面，亦有大量可以 1000MB/s 進行讀寫的隨身 SSD，較為抵玩的價格段位於 1TB 及 2TB 型號，大約＄700～＄1400 有交易，場內亦有 4TB 選擇，但 SSD 買如此大容量就不太划算。

如果要向「極速」進發，可以考慮 2000MB/s 存取的 WD_Black P50 或 Sandisk G-Drive，但當然價錢就差一大截了。

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