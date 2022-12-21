日、韓、泰旅遊 SIM｜未來就是聖誕、新年檔期，相信不少香港人都會趁兩個長假期出外旅遊，包括幾個最近已開關的亞太旅遊熱點如日本、韓國、泰國等等。



各大電訊商為了讓香港用戶可以在外地都能夠無障礙上網，除了有漫遊方案之外，他們旗下亦有不同的無合約 SIM 卡選擇，近來在亞太區外遊方案方面更有不同超限時抵玩優惠！

自由鳥遨遊 SIM「＄0」用 5 日數據？

自由鳥遨遊 SIM 本身已有聖誕限時優惠（圖 自由鳥）

在 SmarTone 旗下的自由鳥近月再度重推旅遊用的 SIM 卡「自由鳥遨遊 SIM」，並且有聖誕限時優惠，於 2022 年 11 月 10 日至 2023 年 1 月 9 日期間，選購「亞洲12地」外遊數據日費 5 日或以上，於結賬時使用優惠碼「XMAS2022」即享 8 折，每日外遊數據只需＄12。

於 7-Eleven 便利店購買自由鳥遨遊 SIM 再有加碼優惠（圖 自由鳥）

而值得留意的是，即日起至 2023 年 1 月 31 日期間於 7-Eleven 便利店購買自由鳥遨遊 SIM，用戶可以額外獲贈＄60的 Deliveroo 戶戶送現金折扣，假設購買的是 5 日亞太外遊數據日費，剛好花費也是＄60，取得的 Deliveroo 優惠剛好可抵消，變相＄0 賺了 5 天的亞太區外遊數據用。

ClubSIM 亞太區 7 日抵玩套餐、日均＄11.1

csl. 方面的無合約 SIM ClubSIM 一向以多套餐、多玩法為賣點，外遊上網方案同樣可以分拆出售，而且近日更有亞太區專用的抵玩套餐優惠，只需要＄78 就可以購買 7 日的亞太區用之漫遊數據，平均＄11.1 一日。

此「抵玩套餐」的最抵玩之處，是購買的數據為逐日計算，用不完的日數在 90 日內依然有效，可以在下次旅程繼續使用，即使是不同國家都同樣適用。

SoSIM「變身」旅遊 SIM 優惠、日均＄6.6

SoSIM 為了迎合旅遊市場，最近除了為本身的漫遊日費套餐進行「買二送一」的優惠之外，更推出新的「一卡兩用」方案（圖 3HK SoSIM）

無約 SIM 卡的平價皇者、3HK 出品的 SoSIM 為了迎合旅遊市場，最近除了為本身的漫遊日費套餐進行「買二送一」的優惠之外，更推出新的「一卡兩用」方案，在新買的 SoSIM 開卡 48 小時內，可以選擇其作為本地卡或外遊專用卡使用。

如果選擇將新購買的 SoSIM 作為外遊用 SIM 卡，原本開卡的＄33 費用就會變成外遊時用到的 5 日數據日費（圖 3HK）

如果選擇將新購買的 SoSIM 作為外遊用 SIM 卡，原本開卡的＄33 費用就會變成外遊時用到的 5 日數據日費，平均計算每日付出僅＄6.6，以平均日費而言算是幾間最抵了。

中移動 MySIM 5G、日均低至＄11 但有限國家

MySIM 5G 最近也可以加購旅遊用的漫遊數據方案（圖 中國移動香港）

中移動自家的 5G 無約 SIM、MySIM 5G 最近也可以加購旅遊用的漫遊數據方案，不過玩法就與其他幾間不同，不將幾個國家歸納成「亞太區」，而是各個國家的方案分開計算，而在亞太國家當中，最平價的為中國，7 日套餐為＄78。

而其他港人外遊熱點中，就只有韓國稍為平價，7 日收費＄98，至於日本、泰國則為＄168／7日，日均＄24，對比其他電訊商出品的吸引力一般。