小米產品 2022｜小米近年是出了名的「多產」，在 2022 年除了繼續不斷有手機新品推出市場之外，他們亦加緊發展旗下智能生態鏈的多樣化商品，總計超過數十款式，涵蓋不同價位、需要，難免令人花多眼亂。



來到年尾，《香港01》科技玩物記者就嚴選了 5 款 2022 年出自小米、在手機以外值得留意的科技智能產品。

【1】Redmi Pad

小米平板Redmi Pad 465g 機身內藏 8000mAh 電池，電量水平甚至要比 12" 屏幕的 Honor Pad 8 更強（蔡浩騰 攝）

今年可謂 Android 平板的復甦之年，多間廠商都有推出價格親民的平板產品、力抗 Apple iPad 的霸權，而小米繼上年度的 Xiaomi Pad 5 之後，今年亦在 Redmi 品牌下推出首部平板，是為 Redmi Pad。

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Redmi Pad 主打的是影音娛樂體驗，除了有 10.61” 的 2K 高清大屏幕之外，亦加了支援 Dolby Atmos 音效的四喇叭輸出，而價錢方面只是＄2,099，在同期的中階 Android 平板中最便宜的一部。

【2】小米掃拖機械人 X10

小米除了手機、平板之外，近年在家電方面屢有佳作，今年推出帶有自清潔充電底座的高階掃拖機械人系列更是令人眼前一亮。此系列中的較平價型號 － 小米掃拖機械人 X10 只索價＄3,999，但就加入了可以自動集塵的充電底座、200ml 的電控水箱，如果在他廠出品中尋找同配置的型號，沒有＄5000 基本上不能成交。

【3】Xiaomi Buds 3T Pro

外型上，Xiaomi Buds 3T Pro 依然是採用在尾端加入長條的「經典設計」，以方便收納電池及咪高峰，有黑、白兩色選擇（圖 小米）

主動降噪（Active Noise Cancellation）功能近年在耳機界逐漸普及，連一些較平價的款式都可以用到，而小米今年中推出的 Xiaomi Buds 3T Pro 更是小米耳機歷來最強的一款。

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據小米所講，Xiaomi Buds 3T Pro 可以過濾最高 40dB 的環境噪音、減少 99％ 的噪音騷擾，在目前市場上可以與之匹敵的耳機數量不多，較為人熟知的就有 Sony 上年的旗艦款耳機 WF-1000XM3，另外它又加入了三咪通話降噪、按壓式觸控控制等高階耳機常見的配置，價錢方面更只是 AirPods Pro 的一半而已。

【4】30” 電競曲面顯示器

小米上年度推出的 34" 電競曲面顯示器相當受歡迎，遂在近日又推出一款價格更為親民的 30" 型號，新版本在尺寸方面稍細、解像度略低一級（2560x1080），但屏幕的更新率就一口氣提升到 200Hz，在同價位的屏幕當中算是相當高規格。

【5】寵物餵食機／飲水機

除了家電之外，今年小米亦首次推出寵物用的智能餵食機以及飲水機，其功能與市場上的主流品牌如 PetKit 出品相若，不過價錢就稍為便宜，最方便之處是可以利用米家 App 進行遙距控制，如果家中是主力使用米家智能系統的話會更覺方便。