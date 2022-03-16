小米耳機 Xiaomi Buds 3T Pro 發表｜小米在3月15日晚上舉行的新品發布會中，除了正式發表小米12手機系列的國際版本之外，又帶來了兩個系列的生態鏈周邊產品，其中就有一直以性價比見稱的小米耳機系列新作 Xiaomi Buds 3T Pro，其定價約在 AirPods Pro 的 7 成左右，但功能上卻有過之而無不及。



Xiaomi Buds 3T Pro 搭載超強降噪、仲有「空間音效」玩？

主動降噪（Active Noise Cancellation）功能近年在耳機界逐漸普及，連一些較平價的款式都可以用到，而小米近年推出的中高階耳機都加入了同類功能。

不過 Xiaomi Buds 3T Pro 則標榜為小米歷來出品最強的一款，據小米所講，Xiaomi Buds 3T Pro 可以過濾最高 40dB 的環境噪音、減少 99％ 的噪音騷擾，在目前市場上可以與之匹敵的耳機數量不多，較為人熟知的就有 Sony 上年的旗艦款耳機 WF-1000XM3。

外型上，Xiaomi Buds 3T Pro 依然是採用在尾端加入長條的「經典設計」，以方便收納電池及咪高峰，有黑、白兩色選擇（圖 小米）

音效方面，小米今次就採用了一圈兩鐵的三單元設計，並加上碳素振膜，在高、低音域都應該有不俗表現；另外 Xiaomi Earbuds 3T Pro 又支援最新的 LHDC 4.0 解碼以及 24bit/96kHz 的 Hi-Fi 級數音效輸出，在同價位耳機非常罕見。

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在其他功能上，Xiaomi Buds 3T Pro 基本上就與市場上大量真無線藍牙耳機、尤其是 AirPods Pro 十分相似，例如三咪通話降噪、按壓式觸控控制等等👇👇👇

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較為特別的就是新加入的「空間音效 Dimensional Audio」 ，可以根據用戶的面向輸出不同方位的立體聲音效，製造出類似電影院的音響體驗 － 其實就是與 Apple AirPods Spatial Audio 幾近一模一樣的功能，但由於需要用到系統運算，目前小米的 Dimentional Audio 就只支援最新的 Xiaomi 12 及 Xiaomi 12 Pro 兩部手機。

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Xiaomi EarBuds 3T Pro 售價及香港上市詳情

Xiaomi Buds 3T Pro 是小米耳機系列目前最高階的型號，故在售價方面亦是小米耳機歷來最高，暫時在國外的售價為＄199 美元、即換算約＄1550 左右，對比小米自家出品算是昂貴，但對照藍牙耳機界同規格的龍頭款式如 Apple、Sony 出品，這個價錢就顯得十分實惠。

Xiaomi EarBuds 3T Pro 據悉同樣會在稍後於香港上市，不過具體價錢以及上市日期就有待小米官方進一步確定。

日本消委會15款ANC降噪藍牙耳機推薦

誠如上文提到，現時ANC主動降噪藍牙耳機的定價越來越低，在400元左右已可以買到，而且隔音能力亦愈來愈出色，很多人都會選擇方便易用的ANC真無線藍牙耳機。

日本方面的消費產品比較組織 My-Best 早前推介了15款有ANC降噪功能的無線藍牙耳機，以共4個準則，挑選了15款ANC真無線耳機推薦款式👇👇👇

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