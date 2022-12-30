手機保護套／保護貼｜購買新手機，「新機落地」前不少人都會選擇為愛機即時加上機身保護套及屏幕保護貼，不過近年的智能手機不斷強調屏幕、機身物料強化，是否就代表這些保護措施就是多餘？有網民近日就表示他購買新機後決定「裸機」使用，但結果就不盡如所料了。



聽信網民意見、讓新手機「裸跑」豈料一撃 KO

今代 iPhone 14 Pro Max 不論玻璃、機框等都用上堅固物料（網上圖片）

有網民在香港連登討論區開帖，指他早前購買一部全新的 iPhone 14 Pro Max，事前看到討論區中其他人建議不要為新機購買保護套及保護貼等額外配件，見他們還搬出多段網上影片，強調今代 iPhone 14 Pro Max 不論玻璃、機框等都用上堅固物料，即使從高處摔下、用力坐上去都絲毫無損，加上套、貼都只是會破壞操作手感而已。

眼見其他「專家」言之鑿鑿，樓主決定使用新機時不加上保護套及屏幕保護貼，實行「裸跑」，然而有一天卻不幸地讓手機撞上鐵門，新買的 iPhone 14 Pro Max 機框頓時撞崩一角，令他懊悔不已，更上連登抱怨網民言論不能盡信。

手機物料比想像中不堪一撃？

在智能手機界中，iPhone 14 Pro 系列在物料上的確相當上乘，其機框物料更是採用「手術級別」的不銹鋼物料，雖然擁有較重的缺點，但其上手非常堅實，即使受到重大撞撃仍然可以保持原本的形狀，故在不同的撞撃測試當中，它都可以有效地保護到 iPhone，免得機體受到太嚴重的損害。

但為何上述的開帖者手機卻會在輕輕一擊後就留下破壞痕跡？

其實，不銹鋼本身的密度並不比鐵高太多，而且在一般的摔落測試中，測試人員多以自由落體方式讓手機摔落，有時當撞擊面積較大，力度可以均勻地由手機各部份接收，破壞痕跡就難以被察覺；而今次開帖的網民卻是手持機體去撞擊鐵門，受力面積只有一點，再加上步行時的「無情力」，自然就會出現較嚴重的損傷。

屏幕保護貼更是必需？

除了機身的框體之外，近年興起多種的強化玻璃，除了有最多手機使用的 Gorilla Glass，Apple 方面有 Ceramic Shield，華為方面亦推出了最新的昆侖玻璃，通通都標榜硬度高、防花、防爆，然而你的手機屏幕總難免被刮花。

沒錯，在很多的測試中，會見到即使用鎖匙等金屬刮擦，手機屏幕都絲毫無損，然而如果不加上保護貼，單是我們每日接觸到的塵土當中，就足以刮花屏幕，全因塵埃中常會混雜自然界中第二常見的礦物 － 石英。

石英是自然界中第二常見的礦物（圖 Wikipedia）

石英在莫氏硬度中擁有 7 度硬度，而一般的玻璃只有 6 度，即使是強化玻璃都只是勉強增強至 7 度，而即使莫氏硬度相若，理論上晶體狀的石英又會有更強的破壞力，在日積月累的使用過程中必留下痕跡，是以想要提高屏幕的耐用度，一張保護貼仍然是必須的。