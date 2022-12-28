WhatsApp 作為香港主要的通訊 App，應該大部分使用智能電話的人都會使用。不過，WhatsApp 近期公布 2023 年將不再支援舊的作業系統，因此一些舊款的手機將在 2023 年起不能再使用 WhatsApp。



根據 GizChina 的報導，WhatsApp 將會在 2023 年更新，新版本不再支援 iOS 12／Android 4.1 以下版本的手機。而一些舊款的手機，亦因為硬件性能問題，不能再更新作業系統，如 iPhone 5 無法更新 iOS 12。因此，2023 年後 WhatsApp 將停用部分舊款手機。

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👇👇WhatsApp 2023年停止支援機款名單👇👇

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名單中的手機，都是年代比較久遠的款式，不過受影響的用家如果想趁機會換新手機的話，就要了解 WhatsApp 如何過資料，就算 Android 機轉去 iPhone 也沒有問題：

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資料來源：GizChina