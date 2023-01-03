小米Redmi 12C｜小米以平價機為起點，多年來積攢了好一批「價格先決」的支持者，但每逢有平價機種推出，總會有米粉不滿小米「將貨就價」，在各個環節上未能做到盡善盡美。

姑勿論這批用戶的需求是否合理，小米最新的平價出品 Redmi 12C 似乎就為這些年來的訴求交出答案。



Redmi 12C 功能勁齊、僅 ¥699 人民幣

日前小米就發布了此系列的最新作品 Redmi 12C（圖 小米）

Redmi C 系列一直是小米手機產品線的平價表表者，普遍被認為是小童／長者用機的好選擇，日前小米就發布了此系列的最新作品 Redmi 12C，其定價依然以平價為主，在中國內地開售價僅為 ¥699 人民幣（折合港幣約＄790）起，然而規格相當齊全，有部份功能甚至是在最新的旗艦機種上都難以找到。

在外在硬件方面，Redmi 12C 屏幕材質為 IPS LCD、解像度只有 720x1650，但尺寸就足足有 6.71”，需要大屏、大字的用戶絕對收貨，另一方面其亦標榜大音腔喇叭輸出以及加入 3.5mm 耳機插槽，又是另一老人機必備的配置。

平價機種一般在處理器、記憶體以及鏡頭方面都會有一定的妥協，不過 Redmi 12C 在這幾方面都算「過得去」。首先在處理器方面，Redmi 12C 的處理器為 MediaTek 出品的 Helio G85，屬於一枚入門至中階的處理晶片；記憶體配置方面，最大只可以選擇 6GB RAM+128GB ROM，但也不怕不夠用，因為它加入了目前手機界已十分罕見的 MicroSD 卡插槽，最大可支援 512GB 的記憶卡。

Redmi 12C 的機背上有 5000 萬像素主鏡頭以及指模掃描，以一部千元以下的平價機而言算是交足功課（圖 小米）

Redmi 12C 簡單形容就是價格雖便宜但五臟俱全，較為需要挑剔的是它雖然內置 5000mAh 大電池，但充電介面卻是非常落伍的 MicroUSB，不單線材未能跟上手機市場的 USB-C 大隊，就連充電速度方面都會受到局限。

一般 Redmi C 系列機種都會在稍後時間於香港推出，相信屆時的售價亦不會上調太多，如果有意在 2023 年為家中長者購買新手機，或者可以考慮一下。