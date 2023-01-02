小米平板 6 系列｜2021～2022 年多間 Android 廠商都有新的平板產品推出，而且性價比相當不俗，其中最抵玩的要數小米旗下的小米平板 5 系列（在港以及國際間只有 Xiaomi Pad 5 一個型號推出市場）。



即使沒有高階版，香港上市的 Xiaomi Pad 5 放諸今日仍然抵玩（蔡浩騰 攝）

據聞平板市場仍然有不少需求，故小米方面亦有傳已經準備推出全新的小米平板 6 系列應市，而且將會繼續保留性價比高的最大賣點。

小米平板 6 系列將有雙型號選擇？

在 2021 年發表的小米平板 5 系列，共有兩個型號選擇，分別為小米平板 5 以及更高階的小米平板 5 Pro（後來在 2022 年中又推出一部 12.4” 更大屏幕版本的小米平板 5 Pro），據早前傳出的消息指，有人在小米的內部數據庫找到了據悉為小米平板系列後繼機的新作，而且一樣有兩個配置選擇，如無意外就是小米平板 6 系列新機了。

在流出的消息中所知，小米平板 6 目前的內部代號為「pipa 琵琶」，採用 Qualcomm Snapdragon 870 處理器，對比上一代的 S860 稍為升級。

小米平板6系列的生產代號都被挖出了（圖 微博）

而小米平板 6 Pro 方面，其代號則為「liuqin（柳琴）」，性能進步對比小米平板 6 更強，據說已確定會內置 2022 年尾最強的 Android 處理器 Qualcomm Snapdragon S8+ Gen1，有望應付 Android 市場上一切大作遊戲需求。

而在屏幕方面，有傳小米平板 6 Pro 將不再採用上代的 LCD 材質，而是升級到 1880x2880 解像度的 120Hz AMOLED，影音效果更令人期待以外，消息指小米將為小米平板 6 Pro 加入 10000mAh 電池，有望令其續航力大幅提升。

最快第二季發表

上一代的小米平板 5 系列在價格上擁有頗大競爭力（圖 小米）

上一代的小米平板 5 系列在價格上擁有頗大競爭力，標準版本售價僅為¥1999人民幣、而 Pro 版則為 ¥2499 人民幣，小米平板 6 系列將有望維持同樣的價格定位，至於在發布時間方面，目前得出的消息指向 2023 年的第二季度，有興趣的朋友可以繼續留意消息動向。