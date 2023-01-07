YouTuber為求view數、影片奇招百出，為的都是在YouTube嚴打裸露的灰色地帶中賺點view數。日本女性網紅わさび（WASABI）同來跟老公合營YouTube頻道「TABIBANANA～ハーレー2台と古民家暮らし～」，由區區8.45萬訂閱的露營、車中泊頻道，轉生成為專拍「野外露出」露天排尿的奇芭片，最熱作品足足有288萬view！



露營頻道轉型為「便便頻道」

わさび與丈夫因駕駛哈利電單車而認識，channel本來只是拍平遊外國、改裝電單車、定居大改造、露營、影片，由女性出鏡拍這類「麻甩」題材，雖然新鮮但頂盡只得數萬view。有一次，わさび首次拍片講述女性露營時不想在草叢解放，如何用小道具進行「車中便」的影片，沒拍重要部份、沒拍到大便更沒有意淫，竟收到50萬點擊！後來再添食在海天一色的岸邊紮營便便，條數愈來愈好。

（YouTube截圖）

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兩人終於發現了「流量密碼」，但有一個問題，一來大便真的不衛生、二來不是說拉就拉到，二人轉為試用不同的小道具「野外小便」，而且很認真的試用市面上販售的各式應急用大小便商品，有時還會試玩病床用的夜壺、用貓沙小便（笑），輕鬆好玩。

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わさび並非意淫賣色情那種type的女生，除褲子時還會開玩笑叫一重「Hey SIRI」，排泄時偶然會有些害臊難為情，也有漏尿爆笑的表情，影片既有「實用性」，又有湖光山色欣賞，漸漸就完全轉型為「野外花式排泄」專門頻道，尿一路流、就一路換來穩定收視，由10萬至288萬都有，總數已賺得2000多萬view。（連結）

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講到流量密碼，2022年出現了兩種有大量女生拍攝的片種：



真空無罩散步（代表人物：ゆい散歩 @yuisanpoch）

內容很簡單，就是真空不戴胸圍（No Bra / ノーブラ ），只穿一件單薄透點的緊身上衣，一邊「飛叮」一邊在街頭散步。由於並沒有真正裸露，內容也只是單純的散步不帶黃色成份，YouTube無法取締。當中代表人物是Yui散步，真空行代代木公園的片子有300萬view。不過有爆料人就踢爆這些「無罩散步系」女生背後有集團經營，會另外賣收費「自慰片」賺錢。

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【圖輯】點圖放大瀏覽 YouTuber叉雞大踢爆日本真空散步網紅全是演員👇👇👇

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美國亞洲裔百萬網紅YouTuber「Angie Bikini」早前公開一段行百貨公司的影片，沒穿胸圍只穿上一件白色薄T恤的她全程不說話，只是推着手推車就已經吸引超過900萬人次觀看。（原文）

Angie的YouTube頻道擁100萬粉絲，平時的影片以穿搭服飾的主題為主。（YouTube截圖）

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Nip slip 不走光脫衣（代表人物：Yui @GlobalYui）

Nip slip 本來指女生內衣滑落不小心走光飛叮，但YoTube的「Nip slip」片是女生在不脫外衣的情況下脫去胸圍內褲，技巧好的人甚至可以連續更換多件衣服卻完全不走光。當然，為了賺流量，更換的衣服自然是愈來愈少布。 當中日本女生Yui的影片高達400幾萬view。