WhatsApp 翻牆｜WhatsApp 無疑是目前世界上最多人使用的通訊 App，然而由於其加密特性，有少部份國家如中國、北韓、伊朗等等都對 WhatsApp 進行網絡封鎖，令用戶在這些地區不能輕易收發訊息。



而除了使用 VPN 功能以外，Meta 官方在最新版本 WhatsApp 中亦加入了全新的「翻牆」功能，讓用戶即使身處網禁地區都可以用到 WhatsApp 與外界保持聯絡。

WhatsApp 新版本加入代理伺服器功能（WhatsApp 截圖）

WhatsApp 代理伺服器功能 3 步可啟動

WhatsApp 全新加入的「翻牆」功能亦即代理伺服器支援（Proxy Server Support），原理與 VPN 類似，其實就是將連線繞過國家控制的伺服器、利用可以與外界聯繫的伺服器進行 WhatsApp 通訊，特別適用於中國、北韓這類透過識別連線類型進行針對性網絡限制的國家。

在新版本的 WhatsApp 內開啟代理伺服器支援，步驟十分簡單，只要短短一分鐘就可以做到，但需要用戶自行搜尋可用且可信的代理伺服器位址👇👇👇

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代理伺服器的安全隱憂？

雖然可以越過網禁限制，但利用代理伺服器進行 WhatsApp 通訊還是會有一定的安全隱憂。

雖然可以越過網禁限制，但利用代理伺服器進行 WhatsApp 通訊還是會有一定的安全隱憂。（圖 Forbes）

首先在選擇伺服器時，若然採用了來歷不明的伺服器位置，有可能構成資料外洩的風險。雖然在理論上，WhatsApp 的通訊是經過點到點加密的，但只要一經代理伺服器連線，伺服器的控制方是可以查閱到用戶的真實 IP 地址的，繼而就有了網絡攻擊的門路。

而與 VPN 一樣，某些代理伺服器可能是由政府控制，若然「翻牆」行為在連線的地區本為犯法，茂然透過代理伺服器進行 WhatsApp 通訊都有可能觸法。