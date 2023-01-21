新年無論是留在家hea、要到親戚家拜年，甚至出國避年，手機、iPad中都可以預先下載定Netflix 熱門電影、劇集！已經是最好的過年活動了！馬上整理10部連假推薦片單，有劇集、有電影：宋慧喬最新力作《黑暗榮耀》半季8集長度剛剛好，還有上代《James Bond 007》丹尼爾基克（Daniel Craig）主演的偵探片《鋒迴路轉：抽絲剝繭》 (Glass Onion: A Knives Out Mystery) ！



推薦01｜神探白朗：抽絲剝繭

Netflix獨家作品《神探白朗：抽絲剝繭》（Glass Onion：A Knives Out Mystery）為偵案懸疑電影《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）的續集。講述「占士邦」丹尼爾基克（Daniel Craig）飾演的名偵探白朗（Benoit Blanc），在億萬富豪的希臘小島破解一宗超大規模「密室殺人」案，有動作有推理，而且劇中所有人物的衣著打扮都極有品味，就算沒看過上集也能看得投入。

《神探白朗：抽絲剝繭》（Glass Onion：A Knives Out Mystery）

神探白朗：抽絲剝繭︱被評為2022最佳衣著角色 造型參考加利格蘭

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推薦02｜黑暗榮耀

宋慧喬主演的《黑暗榮耀》（The Glory）可說是Netflix 2023年首部當紅大作。不單是韓劇天后小休後新作，以校園欺淩為主題更增加話題性，女主角文同珢（宋慧喬飾演）在高中時期遭受一班富二代及跟班男女校園欺淩。

黑暗榮耀

不單只拳打腳踢，甚至用直髮棒重複燙傷同珢至遍體鱗傷；女主角勇敢報警告發竟反被無視，母親更收了「揞口費」出賣親女被迫退學！同珢靠著意志力和一股恨意，花了18年策劃一場華麗復仇劇。（不過利申此劇只上架頭8集，下半季要等到3月，看到一半頂癮可不關記者事。）

黑暗榮耀

【圖輯】點圖放大看更多《黑暗榮耀》劇照👇👇👇

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黑暗榮耀｜真事恐怖過劇集 熨斗焫人髮夾刮胸惹韓國集體心理創傷

推薦03｜舞妓家的料理人

由日本文青導演是枝裕和改篇劇本及執導，是一部少女漫畫改篇劇，講述舞妓結束一天工作後回到屋形（舞妓的宿舍）的日常生活，16歲的少女季代（森七菜 演）每天為舞妓們獻上溫暖的料理，還有是枝導演鏡頭下的日本京都祗園；過年來一套治癒系的日劇，好不好？

舞妓家的料理人

推薦04｜今際之國的闖關者2

終日打機宅在家的有栖良平（山崎賢人飾）在第一季與幾位友人遇上天地異變，醒來後身處空無一人的澀谷，並開始被迫加與各種生存遊戲，遇上只穿小背心、最擅長攀石的女主角宇佐木柚葉（土屋太鳳飾），一同破解了神秘組織「海濱」的陰謀；在第2季將要挑戰高難度的「人頭牌遊戲」，想方法回到現實世界！最大賣點就是要跟全裸的型男山下智久鬥智鬥力，片中更有大量靚女角色，女主角又有性感演出，開年必睇。

《今際之國的闖關者》第2季

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推薦05｜明日戰記

戲院上映、Netflix上架都分別引起話題，由古天樂投資、監製、主演，故事發生在2055年，外星藤蔓「潘朵拉」入侵，空氣及水源都受到污染，也有人類因此而異變。倖存的人類發起「天幕計劃」，興建可以淨化有毒空氣的天幕。同時以【基因子彈 GENE BULLET】攻擊潘朵拉母體，去除異種的侵略性。而幾位主角【泰來 古天樂飾】【鄭重生 劉青雲飾】【臭鼬 姜皓文飾】就是執行這項任務的B-16區空戰部隊，片中更會出現巨型機械人「窮奇」，無論你有沒有看過，新年假都很適合收看／二刷！

《明日戰記》將透過Netflix於全球超過190個國家播出。（《明日戰記》電影劇照）

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推薦06｜單身即地獄：第 2 季

南韓人氣戀愛節目《單身即地獄》第二季，賣點就是超多高顏值型男美女，錯綜複雜的感情瓜葛，而且包括「真人秀」成份令人睇得緊張，12位出演者那個是你最愛、那一個是八公八婆，討論度超高！

單身即地獄：第 2 季

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推薦07｜蛋黃哥大冒險

半真人+CG 影集《蛋黃哥大冒險》，主角是Sanrio人氣角色，劇情既搞笑又療癒的可愛QQ兒童作品，更有粵語配音版本！聽講第2集當中有少量爆肚疑似粗口片段，有興趣可以在新年假自己聽聽是否真的有「爆粗」！

《蛋黃哥大冒險》

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推薦08｜維京傳奇：英靈神殿

《維京傳奇：英靈神殿》描寫千多年 11 世紀初北歐海盜民族維京人幾位傳奇人物：探險家萊夫·艾瑞克森、勇士弗蕾迪絲·艾瑞克斯多蒂爾 、北歐王族哈拉爾·西居爾松的冒險事蹟。戰鬥場面非常出色，型男們帥氣又夠大隻，穿上戰甲後一個字就係型！

維京傳奇：英靈神殿

推薦09｜殺手列車

由畢彼特主演的電影《殺手列車》（Bullet Train），製作班底強勁，有《殺神John Wick》系列監製兼《死侍2》爆笑動作片導演大衛雷奇執導。一班性格和能力各有不同的殺手，在東京開往京都的新幹線上困獸鬥，畫風和打鬥風格都勁似《Kill Bill》，爽爆的2小時，過年必睇！

推薦10｜初戀

Netflix以宇多田光1999年出道歌曲《First Love》為靈感，開拍同名愛情劇；事前未被看好，播出後卻成為劇迷口中繼《Love Generation》後最動人的愛情日劇。男女主角佐藤健、滿島光樣靚，加上北海道唯美風景，一部令人睇完必喊的舊式愛情劇，要不要在長假喊一場平均身心？

First Love 劇照

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