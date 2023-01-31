日本印刷公司推出AI辨識古文書應用程式　手機APP一掃輕鬆解密

科技的發展日新月異，許多過去需要借助多項工具才能完成的事情，現在只要一支手機就可以統統搞定。你想過「古文書」也可以透過手機辨識嗎？日本印刷大公司凸版印刷株式會社（Toppan Inc.）和東京市歷史資料館攜手合作，在今年（2023）1月推出了能夠以AI辨識古文書的手機應用程式！



透過AI輕鬆解讀古文書！大大增進研究工作效率

據《日本經濟新聞》在2021年就曾報導，凸版印刷株式會社開發了一個可以透過人工智能（AI）解讀古文書的線上系統「Fuminoha ® Zemi」，其中江戶時代古文書的文字解讀甚至達到90%的超高精準度。此外，該系統也可以讓多人共享畫面並進行編輯和解密，非常適合用在課程或具有教學性質的活動上。

▼▼▼AI可辨識古文書？！▼▼▼

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在2022年凸版印刷株式會社又開發出一款手機APP，讓人能夠透過手機輕鬆解讀古文書上的文字。該款APP配備了可辨識木刻印刷和手寫舊文檔的AI-OCR，自2022年9月起，三井文庫、京都市歷史博物館、和陽女子大學已開始進行示範實驗。該款APP的測式版於2023年發布，正式版則計劃於3月上市。

針對信件、契約、日記營舊文件等手寫材料，以及木板、錦繪（浮世繪）等木板印刷材料，該款程式配備了兩種類型的AI-OCR對應，可以支授多種素材的文字解碼，並且準確率高達90%。此外，也可以自由選擇「全自動模式」或精準鎖定某一段字詞的「單字符模式」，透過這些解碼功能，將能夠有效提高博物館對古代文獻研究工作的效率。

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