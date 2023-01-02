AI 繪圖熱門 Q&A 一文看清　輸入關鍵字突顯風格　手機用唔用到？

在1996年2月10日，IBM深藍電腦挑戰西洋棋世界冠軍卡斯帕羅夫，但輸了。研究小組改良深藍後，1997年5月再度挑戰卡斯帕羅，這次深藍贏了。本來以為最不可能被攻克的圍棋，也在2017年AlphaGo大殺四方後，落下帷幕，人類在圍棋從此無力與 AI 爭霸。之後 AI 在即時戰略遊戲也擊敗人類冠軍......基本上，AI 不斷的在各領域擊敗人類的選手。



這時，我們還可以很自豪的說：「我們人類是有創造力的，AI 雖然可以下棋下贏我，但它無法獨立思考、沒有靈魂，是無法創作出令人動容的作品。」

但顯然我們還是低估了 AI，AI 的潛力遠遠地超出了我們的想像。透過學習後的 AI，不僅能補完貝多芬的第十號交響曲，而且聽起來還真像出自貝多芬的手筆，就連繪畫，你只要給它幾個關鍵字，它也能畫出塞尚、梵高和畢加索。

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Q1.甚麼是AI繪畫？

AI （Artificial Intelligence：人工智能）基本上只是指一台機器能夠像人一樣思考，執行相關任務。這個想法，幾十年前由艾倫•圖靈就問了「機器能思考嗎？」這個問題，所以提出了「圖靈測試」的概念。

但人工智能一般又分為「弱人工智能」和「強人工智能」，弱人工智能（或稱狹義人工智能）是指這個 AI 經過訓練之後，只能執行特定的任務；強人工智能或人工超級智能是指這些智能型機器能像人類一樣的思考，具有同等的智能，能獨立學習並有解決問題、歸畫未來的能力，具有自我的意識。

AI 繪畫英文一般寫作「AI Art」、「AI Art Generator」也有直接寫作「AI Drawing」的。顧名思義，就是由 AI 演算法所創作出來的畫作。

近年來拜人工神經網絡為架構的深度學習所賜，讓人工智能有了快速的發展，AI 在各領域都有傑出的表現，開發新藥、分析各種商業數據幫助決策、運用在創作的領域就是我們現在要介紹的 AI 繪畫。

2018年2月，一幅由 AI 所繪製，名為《Le Comte de Belamy》的女性肖像畫賣出了1萬歐元。2022年9月，一位名叫 Jason Allen 的藝術家，把人工智能 Midjourney 所繪製的作品送到科羅拉多州博覽會參加比賽，並得到數位藝術類的第一名。再度炒熱了 AI 繪畫這個議題。

Q2.有哪些AI繪畫的平台？

AI 繪畫的平台的平台非常多，基本上只有要有相關程式技術能力，有大量的資料可以訓練，都可以開設 AI 繪畫的App或網站。目前人工智能發展最迅速的美國和中國，都有許多 AI 繪圖的網站，這些 AI 繪畫網站因為訓練的資料不同，演算法不同，在結果的呈現上也各有不同。中國的 AI 繪畫平台或App，有些基於微信的小程式，必須付費才能使用，但台灣的使用者很難在台灣透過網絡完成實名認證及付費，因此我們這次以美國的目前較為主流的幾個網站來作介紹。

「Disco Diffusion」是最早進入大眾視線的 AI 繪畫網站，它是在 Google 的雲端電腦（ Google Colab）上執行的一個開源軟體，只要有瀏覽器就能執行。但必須使用 Google 帳號才能登入，Disco Diffusion開源免費，但操作介面並不友善，而且執行速度很慢。

「Midjourney」是目前相當多人使用的 AI 繪畫網站，目前已經改版4次，每次的改版都會強化某些功能。 Midjourney 最大的優點除了速度快之外，每次出4張圖，如果你對於其中某一張較為滿意，可以指定使用該張圖做為範本再繪製其他的4張圖，或是指定某一張強化其細節，又會得到4張圖，如此不斷的畫來得到你想要的圖片。但 Midjourney 沒有獨立的網站，是架構在通訊軟體 Discord 上的一個頻道，而且必須下指令才能操作，使用上較「DALL•E 2」、「Stable Diffusion」或「Stableboost」這些網站來得複雜一點，是使用者一開始必須要先習慣的。

「DALL•E 2」的介面非常簡潔，和 Google 搜尋的介面一樣，只有一個輸入文字的欄位；而欄位的下方則是各種不同風格的畫作圖片，只要點選該張圖，就會出現該張作品當初輸入的文字給使用者參考，每次出4張圖。「Stable Diffusion」操作介面和 DALL•E 2一樣，只需要在欄位中輸入文字，就可以得到4張畫作。

而後起之秀「Stableboost」的操作介面同樣簡潔清爽，在欄位中輸入文字就可得到畫作。和前輩不同的是，Stableboost 可以對圖片數量、圖片品質、圖片尺吋大小…… 做各種更細部的設定，甚至只對局部做修改，同樣是輸入文字就可以。之前的 AI 繪畫網站一次都只能得到4張圖，Stableboost對於同一組文字，最多一次可以畫200張圖，只是出圖的時間會稍久就是了。

「NightCafe」是一個澳洲的 AI 繪圖網站，在這個網站上，你可以選擇不同的演算法，它提供了 Stable Diffusion、DALL•E 2、Coherent、Artistic 以及 Style Transfer 等不同的選擇，使用「NightCafe」時，你可以很直覺得看到下方各種不同的畫風，直接點選你想要的風，再輸入文字就可以了。Style Transfer（風格轉移）的功能可以讓你上傳自己的照片，把它變成另外一種畫風。

Q3.使用AI繪畫的電腦硬件規格要很高嗎？

基本上不用。因為這些電腦都是使用遠端的伺服器來做運算，和使用者本地端的電腦效能沒有甚麼太大的關連，只要你有瀏覽器可以連到該網站，輸入文字後，網站根據你的描述啟動遠端的電腦運算繪圖，等到繪製完成，再把結果呈現在網頁上，使用者再自行下載回電腦。

Q4.如何畫出自己想要的繪畫風格？

如果你沒有指定相關的繪畫風格，那麼 AI 就會依照自己的「想像力」自由發揮，如果你給的關鍵字愈明確，關於場景描述的愈仔細，那就「愈有可能」得到你想像中的畫作。如果你想要得到一張畢加索的畫風，那麼畢加索是立體主義的創始人，你在關鍵字上最好加上「Cubism（立體主義）」這個關鍵字；如果你喜歡達利的畫風，那你加上「Surrealism （超現實主義）」會讓 AI 有個更明確的方向。如果你是要日本卡通的風格，可以加上「Anime」、如果想要3D電玩大作那種畫風，可以加上「unreal engine」這個關鍵字。基本上，你給的描述和關鍵字愈多，愈有機會得到你想要的結果。

AI 繪畫常用關鍵字：



Abstract抽象派、Action painting 行動派繪畫、Art gothique哥德式風格、Art Nouveau 新藝術



Constructivism 構成主義、Cubism立體主義



Dada達達主義、De Stiji風格派（新造型主義）



Expressionism 表現主義



Fauvism 野獸派、Futurism 未來派



Impressionism 印象派、ink painting 水墨畫



landscape 風景畫、lithograph 石版畫



Magic Realism魔幻寫實主義、Magical Realism魔幻寫實主義、 meticulous painting 工筆畫、minimalism極簡主義、mural 壁畫



Neo-impressionism 新印象派、Neo-romanticism新浪漫主義、nude 裸體畫



oil painting 油畫



Pixel art 像素風格、Pointillism 點畫、Pop普普藝術、portrait人物畫



realism寫實主義



self-portrait 自畫像、sketch 素描、still-life靜物畫、Surrealism 超現實主義



Ukiyo-e浮世繪



watercolour 水彩畫



Q5.AI繪畫的作品可以商用嗎？

Midjourney 的政策是，如果你是免費試用的會員，那麼產生的那些作品不可以拿來商業應用，如果你是付費的個人會員，那麼 Midjourney 上繪製的圖片可以使用在商業用途，但如果你的公司營業額超過每年100萬美金，那麼你需要訂閱「企業方案」才可以使用。

DALL•E 2目前則沒有對商用有特別的限制，甚至DALL•E 2還同意你在發表時可以把 AI 的簽名檔塗掉；但你不可以在塗掉之後，宣稱這是你自己畫的。

Stable Diffusion或是其他美國的 AI 繪圖網站，基本上只要你有付費，作品都是可以商業使用的，你要拿去做成NFT都可以。但是使用 Stable Diffusion 產生的作品，版權都會自動轉為 CC0 1.0 公眾領域貢獻宣告，意謂著你並不擁有這張圖片的版權。

基本上目前得知的訊息，AI 畫作可以做各種商業用途，沒有問題，但雖然這些 AI 網站的政策同意你可以商用，但 AI 的作品在美國並不受到版權的保護，因此有些販售圖庫的網站並不接受 AI 的作品上傳到他們的網站上販售。像 Getty Images 這間美國圖片交易公司就不接受使用 AI 等工具產生的作品上傳，而已經上傳的 AI 作品也會被刪除。在 Getty 發難後，許多圖片網站也都紛紛跟進。因此，雖然 AI 繪畫平台可以商用，但不同的行業領域得視情況，以及各國的法律而定。

Q6.這些AI繪圖網站都是免費的嗎？

AI 繪圖需要消耗電腦運算能力，因此每個網站都有些免費使用的基本額度，當你的免費額度用完之後，就必須付費才能使用。以 Midjourney 來說，當你的免費額度使用完後，必須訂閱才能繼續使用，每個月10美金訂閱費可以讓你畫200張圖，每個月30元美金則是吃到飽。如果你是大型公司（營業額每年100萬美金），訂閱費則是600元美金。

DALL•E 2一開始註冊時，你會有50點的信用額度，每1點可以出圖1次（一次4張），等到50點額度用完之後，如果不想儲值，你可以等一個月，時間一到，DALL•E 2會在你的帳戶裡放入15點。如果你等不及，或是用量比較大，可以付費購買額度，每15元美金可以增加115點的信用額度。

「Stableboost」註冊時會有500點的信用額度，每畫1張扣1點，如果你一次出圖200張，就會扣掉200點。額度用完之後，每5美元，會再給你500點。

「NightCafe」免費額度用完後有各種月租方案、也有單買的方案，甚至可以透過分享、評論、按讚等各種方式賺取免費的額度。

Q7.想獲得更漂亮作品有甚麼訣竅嗎？

在使用 AI 繪圖網站時，會常看到「prompts」這個字，prompts是「提示」的意思，也就是我們叫 AI 作畫時給它的關鍵字詞、AI 是透過你給給的「prompts」來畫畫，你給的描述愈清楚，比較「有機會」接近你想像的作品。當你把提示字元輸入欄位後，剩下只能「等等等等」。因為接下來你只能靠 AI 的「靈感」，因此，你仔細的描述你想要的那個畫面，如果第一次畫的不滿意，那就再來一次，其他，你沒甚麼可以著力的部分。

另外，要善用各網站的「提示資料庫」，每個 AI 繪畫網站的圖片，都會註明了這張圖是由哪些關鍵字所組合繪成的，如果你在網站上有看到自己喜歡的作品，你可以多參考別人下的關鍵字，來提升自己的功力。

Q8.別人下同樣的關鍵字也會得到一樣的內容嗎？

不會。根據我們實際操作的結果，你在不同的 AI 繪畫平台輸入同樣的關鍵字，都會得到不一樣作品。以戚建邦在 Midjourney 畫的紅衣俠女的關鍵字「a 20ish wuxia long h AI r beautiful woman in red standing on a cliff, moss-covered, wind swirling, dramatic light, 4k, watercolor splatte」輸入到其他的平台，都不會得到同樣的結果，甚至你在同一個平台，輸入同樣的提示字，每次也都不會得到同樣的結果。

就結果來看，即使輸入同樣的關鍵字，每次都會是獨立事件，所以不用擔心每個人如果輸入同樣的關鍵字會得到一樣的作品。就好比同一個畫家給他同樣的主題，也不會畫出一樣的東西了。

但就結果來看戚建邦在 Midjourney 畫的那張圖顯然質感和構圖都比較好，但要提醒讀者的是，正如我們前面提到的，你可以從 Midjourney 在初始畫4張圖中，挑選其中一張再補強細節或是加以延伸，但「Stable Diffusion」、「Stableboost」或「DALL•E 2」目前並沒有這種延伸的功能，因此單純的拿第一次的作品還重刷無數次的成果比較並不太公平。

Q9.用手機也能使用AI繪畫嗎？

答案當然是可以的。我們之前談到，AI 繪畫用的是平台的電腦運算能力，和你自己的本地端的設備沒甚麼關係，只要透過瀏覽器就可以操作，因此，只要你的手機可以透過瀏覽器上網，那麼你同樣可以使用這些平台的服務。這些你透過手機所繪製的圖片，當你在電腦上登入自己的帳號時，照片仍然會保留在你的帳號底下。

Q10.這些AI繪畫的關鍵字可以使用中文嗎？

很抱款，沒辦法。除了中國的 AI 繪畫網站外（但也是只使簡體中文），今天我們介紹的平台都只支援英文，因此你必須使用英文來輸入這些提示字詞。但英文不好的人也不用擔心，現在有個很好用的工具叫「Google 翻譯」，你只要在 Google 翻譯裡用中文輸入你想要描述的句子，再把 Google 翻譯翻出來的英文複製／貼上到 AI 繪畫網站的提示字欄位中，效果也不錯。

【本文獲「T客邦」授權轉載。】